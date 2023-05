Imagini pentru istoria șahului la București. Legendarul Garry Kasparov, alături de noul campion mondial VIDEO

Americanul Wesley So a obţinut singura victorie din runda inaugurală a turneului de şah Superbet Chess Classic Romania 2023, în faţa francezului de origine iraniană, Alireza Firouzja, sâmbătă, la Bucureşti.

Românul Bogdan Deac (numărul 38 mondial) a remizat cu americanul Fabiano Caruana, locul 7 mondial, iar celălalt reprezentant al ţării noastre, Richard Rapport (locul 13 mondial), a remizat cu rusul Ian Nepomniaşci, finalistul Campionatului Mondial desfăşurat recent în Kazahstan.

Cu remize s-au încheiat şi partidele dintre proaspătul campion mondial, chinezul Ding Liren, şi francezul Maxime Vachier-Lagrave, respectiv dintre olandezul Anish Giri şi polonezul Jan Krzysztof Duda.

Turneul Superbet Chess Classic Romania 2023, prima etapa a circuitului Grand Chess Tour 2023, are loc la Grand Bucharest Hotel, sala Ronda, în perioada 6-15 mai, cu o zi de odihnă pe 11 mai, fiind dotat cu premii totale de 350.000 de dolari.

Turneul a fost deschis de legendarul Garry Kasparov, care a oferit imagini pentru istoria șahului, în compania proaspătului campion mondial Ding Liren.

Garry Kasparov made the ceremonial move for Ding Liren, the new world champion, at the opening of the Superbet Chess Classic today in Bucharest. https://t.co/dEzfWNjABm pic.twitter.com/5fYhYixiWj