Decizie istorică la Mondialul de șah! Magnus Carlsen și rivalul său s-au înțeles să împartă titlul și acordul s-a semnat pe jos!

Într-o decizie fără precedent, Magnus Carlsen și Ian Nepomniachtchi au hotărât să împartă titlul la Campionatul Mondial de Şah Rapid şi Blitz de la New York.

Finala dintre norvegian și rus a fost una extrem de tensionată. Carlsen a câștigat primele două partide, apoi Ian Nepomniachtchi a reușit să egaleze situația după alte două meciuri crâncene.

Au urmat trei jocuri încheiate la egalitate, iar Magnus Carlsen și Ian Nepomniachtchi, epuizați după cele șapte partide, au decis să semeneze un acord fără precedent în istoria șahului.

Cei doi au decis să împartă titlul de campion mondial, la sugestia marelui maestru norvegian.

Magnus Carlsen suggested to Ian Nepomniachtchi to share the first place! #RapidBlitz pic.twitter.com/GILoLJai58

Acordul s-a semnat pe holurile imobilului din Wall Street, New York, care a găzduit competiția. În imagini se vede cum Magnus Carlsen semnează pe jos.

Carlsen a fost la un pas să fie exclus din competiție pentru că a venit îmbrăcat în blugi, însă în cele din urnmă a fost reprimit.

The moment of signing, moment the Magnus Carlsen and Ian Nepomniachtchi became 2024 World Blitz Champions. #RapidBlitz

📷 Michał Walusza pic.twitter.com/zc4RxIFz0E