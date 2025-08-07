Performanță remarcabilă. O româncă de 9 ani este campioană europeană la șah rapid

Șahul românesc traversează o perioadǎ bunǎ: după argintul istoricul obținut de IM Irina Bulmaga la Campionatul European feminin din Rhodos și titlul continental al echipei noastre U12 la Europenele pe echipe din Terme Čatež, vine și aurul-surpriză al puștoaicei Eliza-Ioana Bădescu la Europenele de rapid de la Salonic.

La doar nouă ani, Bădescu a trecut de la statutul de outsider (cap de serie 4) la cel de campioană, încheind turneul de șah rapid cu 7,5 puncte din 9 runde într-un pluton de 457 de juniori din 36 de țări. Parcursul ei – remarcabil prin precizie tactică și stăpânire de sine – a confirmat ascensiunea unei generații care nu mai are complexe în fața Europei.

Succesele legate într-un interval de doar patru luni – argintul lui Bulmaga, aurul echipei de băieți U12 și acum titlul continental U10 feminin – schițează un tablou nou pentru șahul românesc: un ecosistem care produce performanță la toate vârstele, de la copii la seniori.

În spatele acestor trofee se află o rețea tot mai robustă de cluburi și antrenori, finanțări publice și private mai consistente și campanii naționale de popularizare a șahului în școli.

Pentru Eliza-Ioana Bădescu, aurul de la Salonic este probabil doar începutul. Pentru România, el înseamnă că șahul nu mai este o promisiune, ci o realitate care urcă, etapă după etapă, spre vârful clasamentelor europene.

