O nouă fraudă la șah: un bărbat s-a strecurat la o competiţie feminină și a jucat patru meciuri. Cum s-a descoperit că Stanley nu era Milicent

Un tânăr kenyan a participat la o competiţie feminină de şah purtând niqab şi ochelari. Până când a fost demascat, el a jucat patru tururi, relatează AFP.

El a explicat că a ales să se deghizeze şi să participe la turneul feminin de la Nairobi pentru a obţine bani.

Secretarul general al federaţiei kenyene de şah, John Mukabi, a declarat că nu a mai întâlnit o astfel de situaţie. “Şi nu cred că a mai existat un astfel de caz în lume”.

Organizatorii celei de-a 31-a ediţii a Kenya Open, competiţie internaţională de şah care a reuniit 445 de participanţi la Nairobi, în perioada 6-10 aprilie, au descoperit că Milicent Awour era de fapt Stanley Omondi. “Primul indiciu că este ceva în neregulă a apărut atunci când am făcut un tur cu un fotograf, pentru a face fotografii. Când am revenit la calculator pentru a identifica persoanele din fotografii, am văzut că numele său era Milicent Awour. Ne aşteptam să abă un nume musulman. Era puţin bizar, dar este posibil ca oamenii cu nume creştine să fe musulmani”, a explicat Mukabi.

“Arbitrii au remarcat şi ei ceva: după meciuri, această persoană dispărea şi revenea apoi abia cu câteva minute înainte de turul următor”, a adăugat el.

S-au remarcat la “concurentă” şi faptul că avea umeri largi şi încălţăminte care de obicei este purtată de bărbaţi.

Rezultatul său în turul trei, victorie în faţa unei jucătoare cu experienţă, i-a convins pe oficiali că într-adevăr era ceva în neregulă. La finalul rundei următoare, după o înfrângere în faţa unei şahiste din Uganda, o femeie arbitru l-a însoţit pe bărbat la toaletă şi a insistat să îşi dea jos niqabul. Atunci el a recunoscut imediat că este bărbat.

Falsul concurent a fost exclus din competiție şi rezultatele meciurilor sale au fost inversate. “El a spus că a acţionat astfel din cauza problemelor financiare”, a precizat Mukabi.

La turneul respectiv, primele zece clasate au primit premii în bani.

Competiţia feminină este cu pretenţii mai mici decât sunt cele masculine, la care participă marii maeştri. “Nu avea nicio şansă la masculin”, a adăugat Mukabi.

Tânărul, care studiază la Universitatea din Nairobi, se va prezenta săptămâna vitoare în faţa comisiei de disciplină a federaţiei kenyene. El riscă să fie suspendat mai mulţi ani.