Catastrofa la Donetk! Conflictul armat a afectat stadionul lui Sahtior

Echipa lui Mircea Lucescu, Sahtior Donetk, are mari probleme in Ucraina, in legatura cu conflictul armat deosebit de grav care se petrece in aceasta perioada, in tara de la nord de Romania.

Astfel, in dimineata de sambata, au avut loc doua explozii puternice la stadionul celor de la Sahtior, Donbass Arena.

Pe site-ul oficial al echipei din Donetk este aratat intr-un comunicat oficial: "La data de 23 august, ora 06:00, doua explozii puternice au avut loc la Donbass Arena. Exista numeroase daune la fatada de nord-vest a stadionului, probleme la sistemele de comunicatii, si la sistemul de alimentare cu energie electrica de la stadion. Nu exista victime in randul personalului."

Dupa ce conflictul s-a extins si la Donetk, Sahtior s-a vazut nevoita sa se antreneze la Kiev si sa-si dispute meciurile de acasa pe arena de la Lvov.

Arena Donbass a costat 400 de milioane de euro.

D.A.

