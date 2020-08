Kevin Mbabu (Wolfsburg), testat pozitiv cu noul coronavirus, rateaza Liga Europa

Antrenorul Oliver Glasner a declarat ca Mbabu, 25 de ani, si-ar putea incheia perioada de carantina daca testele pentru Covid-19 vor fi negative, dar jucatorul va ramane acasa, pentru ca nu s-a antrenat cu echipa.Mbabu a fost testat pozitiv la 25 iulie. El a evoluat in 20 de meciuri in Bundesliga, in sezonul recent incheiat si a marcat trei goluri . In aceasta editie a Ligii Europa, fundasul a jucat cinci partide.Invinsa cu 2-1 in prima mansa din martie, Wolfsburg spera sa intoarca scorul la Kiev, miercuri, cu Sahtior Donetk, si sa se califice la turneul Final 8, care va avea loc in patru orase germane, incepand din 10 august.