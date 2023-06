Rezultate din preliminariile Euro 2024: Franţa a trecut greu de Grecia, Anglia – scor fluviu cu Macedonia de Nord, Kazahstan este surpriza grupei H

Echipa naţională a Franţei a învins luni seara, pe teren propriu, scor 1-0, echipa Greciei, în calificările pentru Euro 2024. Anglia a făcut scor cu Macedonia de Nord, administrându-i un 7-0 sec, iar Kazahstan a învins în Irlanda de Nord, scor 1-0, şi este pe locul secund în grupa H.

Franţa a câştigat extrem de greu meciul cu Grecia, de pe Stade de France. A fost un penalti transformat de Mbappe, în minutul 55, iar oaspeţii au avut un jucător eliminat, pe Mavropanos, în minutul 70, dar francezii nu au mai înscris chiar dacă meciul a fost prelungit cu 14 minute. În clasamentul grupei B, francezii au 12 puncte din patru meciuri, iar Grecia este pe locul secund, cu 6 puncte. Irlanda şi Ţările de Jos ocupă locurile 3 şi 4 cu câte 3 puncte.

La Manchester, pe stadionul Old Trafford, Anglia a marcat din toate poziţiile în poarta nefericitului Stole Dimitrievski. A fost 7-0 în meciul cu Macedonia de Nord pentru naţionala lui Gareth Southgate, care are maximum de puncte, 12 din patru meciuri, în grupa C. Ucraina este a doua, cu 6 puncte, iar Italia şi Macedonia de Nord sunt pe locurile 3 şi 4, cu trei puncte fiecare.

În grupa H, Kazahstan a reusşit a treia victorie din patru meciuri jucate. Acum kazahii au învins Irlanda de Nord, la Belfast, şi sunt pe locul al doilea în grupă, la egalitate de puncte, 9, cu ocupanta primului loc, Finlanda. Danemarca este pe locul al treilea, cu 7 puncte, în timp de Slovenia, tot cu 7 puncte, este a patra. Pe locul cinci se află Irlanda de Nord (3 puncte).

Rezultate înregistrate luni în calificările pentru Euro 2024:

Grupa B: Franţa – Grecia 1-0 (Mbappe 55 penalti);

Grupa B: Irlanda – Gibraltar 3-0 (Johnston 52, Ferguson 59, Idah 90+2);

Grupa C: Anglia – Macedonia de Nord 7-0 (Kane 29, 73 penalti, Saka 38, 47, 51, Rashford 45, Phillips 64);

Grupa C: Ucraina – Malta 1-0 (Tsygankov 72 penalti);

Grupa D: Armenia – Letonia 2-1 (Tiknizyan 35, Barseghyan 90+1 penalti / Savalnieks 67);

Grupa D: Turcia - Ţara Galilor 2-0 (Umut Nayir 72, Arda Guler 80);

Grupa H: Irlanda de Nord – Kazahstan 0-1 (Aimbetov 88);

Grupa H: Slovenia – Danemarca 1-1 (Sporar 25 / Hojlund 42);

Grupa H: Finlanda – San Marino 6-0 (Kamara 16, Kallman 39, Hakans 65, 72, 74, Pukki 76);

Grupa I: Elveţia – România 2-2 (Amdouni 28, 41 / Mihăilă 90, 90+2);

Grupa I: Belarus – Kosovo 2-1 (Morozov 73, Ebong 75 / Muriqi 87 penalti);

Grupa I: Israel – Andorra 2-1 (Shlomo 42, Solomon 61 / Rosas 52).

