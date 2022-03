Petra Kvitova, dublă câștigătoare de Grand Slam, a pierdut în turul al treilea la Indian Wells.

Adversara ei, Maria Sakkari, a făcut un meci aproape perfect și a câștigat cu 6-3, 6-0. Al doilea set a durat doar 25 de minute.

Sakkari a avut cifre extraordinare: pe primul serviciu a câștigat 24 din 25 de puncte. "Eu mai țin minte doar acel punct pierdut", a spus Sakkari după meci.

Petra Kvitova va coborî în clasamentul WTA pe 33 sau chiar mai jos. A câștigat doar cinci partide în acest an din 13 jucate.

Printre jucătoarele care i-au administrat un set la zero este și Irina Begu: 6-4, 6-0 la Sankt Petersburg.

