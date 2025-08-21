Hainele "jenante" pe care trebuie să încetezi să le porți la sală, potrivit Generației Z

Femeie care se antrenează la sală FOTO Pixabay

Este un fapt cunoscut că blugii skinny au fost de mult timp considerați „jenanți pentru mileniali” de către generația Z, însă acum există un nou articol vestimentar pe care ei l-au declarat demodat.

Potrivit unui raport recent al Wall Street Journal, colanții (leggings) sunt oficial „pe cale de dispariție”.

Acest articol vestimentar de bază, purtat ani la rând, de la sală până la supermarket, a fost acum înlocuit de pantalonii largi de trening.

Un raport intitulat „Moartea colanților” realizat de grupul de analiză retail EDITED arăta că, în 2022, vânzările de colanți reprezentau aproape 47% din totalul pantalonilor sport.

Anul acesta însă, procentul a scăzut la 38,7%, marcând un declin semnificativ.

Creșterea a încetinit și pentru Lululemon, ale cărei pantaloni de yoga celebri au adus companiei miliarde și au fost chiar incluși în expoziția din 2017 a Muzeului de Artă Modernă (MoMA) dedicată celor mai influente articole de modă.

Cu colanții „demodați”, noul trend, potrivit generației Z, este să porți pantaloni de antrenament largi, cu un top strâns.

În unele cazuri, un tricou larg este asociat cu pantalonii largi pentru un look complet oversized, à la Billie Eilish.

„O fată foarte sportivă care își ascunde corpul sub haine largi este mai atractivă decât hainele de sală mulate și sumare”, a declarat Emily Oberg, fondatoarea Sporty & Rich, pentru WSJ.

Potrivit Vogue, căutările pentru „outfituri largi de sală” au crescut cu 400% pe Pinterest în ultimul an.

Nike, considerat unul dintre brandurile preferate ale generației Z, „pariază masiv” pe acest trend.

Krista Corrigan, analist retail la EDITED, a spus că brandul este acum „principalul furnizor” de haine active oversized.

În ciuda reacțiilor negative față de colanți, mulți pasionați de fitness susțin că pantalonii oversized nu sunt practici pentru antrenamente.

„Încearcă o clasă de cycling cu pantaloni largi și vezi ce se întâmplă”, a comentat un utilizator.

„Noi nu purtam niciodată colanți la yoga sau pilates doar pentru că erau în trend. Nu poți ține poziția corbului sau să nu aluneci de pe reformer purtând pantaloni largi și alunecoși”, a explicat altcineva.

„Încearcă să alergi, să pedalezi, să sari coarda sau să faci antrenamente HIIT în pantaloni largi oversized. La antrenament, pantalonii largi nu țin și nu sunt practici, sunt un adevărat eșec, a punctat influencerul de fitness Kira Stokes.

„Colanții sunt doar demodați dacă îți pasă mai mult de trend decât de antrenament în sine”, a scris altcineva.

Colanții nu sunt singurul trend vestimentar ironizat.

Blugii skinny au fost mult timp vizați de generația Z, la fel ca paletele de culori bej și gri.

Nuanțe precum salvie și măsliniu au fost ironic denumite „verde millennial”, iar pantofii eleganți, precum stiletto, au fost declarați demodați.

Tinerii consideră, de asemenea, că brandurile de fast fashion sunt un mare „nu”.

„Generația Z nu mai este fană a articolelor de fast fashion”, a declarat anterior stilista britanică Rochelle White pentru Daily Mail.

„Ei au devenit consumatori mult mai conștienți, optând pentru second-hand și aplicații precum Vinted”, a continuat ea.

„Ei aleg mai mult moda vintage și accesibilă; cel mai mare trend pentru ei acum… sunt jachetele ușoare de vânt și tricourile vintage de brand.”

