Cât plătește România pentru salariile bugetarilor într-un an. Dezvăluirile premierului Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a dezvăluit joi seară, 9 octombrie, suma uriașă pe care România o plătește anual pentru salariile bugetarilor. El a spus că, dacă nu s-ar lua împrumuturi, oamenii din sistem nu ar putea fi plătiți.

"Gândiți-vă că costul total al salariilor din sectorul public, într-un an de zile, este aproximativ 150 de miliarde de lei, deci este exact cam 30 de miliarde de euro. Practic, noi, dacă am continua cu investițiile și cu ceea ce se întâmplă în condiții normale astăzi, dacă nu luăm credite, n-am putea plăti niciun salariu în sectorul public", a explicat premierul la B1TV.

Bolojan a subliniat că România plătește anual, doar pentru dobânzi la împrumuturi, 11 miliarde de euro, o sumă comparabilă cu costul Autostrăzii Moldovei de la București la Pașcani.

"Gândiți-vă că dacă tot creditul pe care l-am luat anul acesta l-am duce în lucrări de drumuri expres, am face într-un an de zile 2500 de km de drumuri expres, adică am trece Carpații de la Chișinău și până la granița de vest, ne-am duce până în București, până la Craiova, peste tot, și asta în condițiile în care, timp de 40 de ani, am făcut puțin peste 1200 de km. Ăștia sunt banii pe care îi irosim", a mai spus premierul.

Ads

Pe lângă criza bugetară, țara se confruntă și cu o criză de încredere, spune premierul, care consideră că "spunerea adevărului este esențială pentru ca românii să înțeleagă gravitatea situației și necesitatea măsurilor, nu ca o impunere externă, ci ca un interes vital al țării".

"Ca oamenii să înțeleagă cât de complicată este situația. Dacă menținem investițiile și toate celelalte cheltuieli normale, dacă nu luăm împrumuturi, asta reprezintă contravaloarea salariilor din sectorul public din România, într-un an de zile. Aceasta este realitatea.

Și atunci, când vii și promiți facilități, scutiri și așa mai departe, dacă ești un om rațional, înțelegi că nu ești o țară care nu are niciun deficit sau are un fond suveran, cu zeci de miliarde de euro în fond, care își poate permite să facă aceste lucruri și eu aș vrea să dau tot felul de vești bune. De ce aș vrea să le spun românilor lucruri care sună prost, și pentru mine, în primul rând, și pentru ei, dacă s-ar putea face lucrurile altfel.

Ads

Dar când știi că nu ai bani și că îi împrumuți ca să funcționezi, dacă ești un om responsabil, trebuie să le spui ’asta nu merge’ și uite de ce nu merge și uitați care este situația. Și eu am încercat și asta încerc să fac, să le spun românilor adevărul pentru că cred că, în afară de criza pe care o avem bugetară, avem și o criză de încredere.

Și dacă nu le spunem românilor adevărul, n-au cum să înțeleagă despre ce este vorba și n-au cum să creadă că suntem într-o situație cu spatele la zid și trebuie să luăm aceste măsuri, nu pentru că ni le impune cineva, pentru că este pur și simplu în interesul nostru", a conchis Ilie Bolojan.

Ads