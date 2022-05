Sorin Cîmpeanu: "Am primit asigurări că eroarea care a afectat plata salariilor va fi remediată foarte rapid"

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a declarat luni, 16 mai, că a primit asigurări că eroarea informatică care a afectat plata salariilor personalului din învăţământ din mai multe judeţe va fi remediată rapid.

"Chiar acum vin de la Guvern. Am înţeles de la ministrul de Finanţe că a fost o eroare informatică care a afectat plata salariilor tuturor bugetarilor la timp în mai multe judeţe. Am primit asigurări că această eroare informatică va fi remediată foarte rapid, extrem de rapid. Am fost informaţi că în cinci judeţe nu s-au primit salariile în învăţământ", a spus Cîmpeanu, la Digi 24.

El a afirmat că "trezoreria nu este responsabilitatea" Ministerului Educaţiei.

Cîmpeanu a susţinut că Ministerul Educaţiei susţine salarizarea motivantă şi mai cu seamă la timp a tuturor angajaţilor din învăţământ.

"Ministerul Educaţiei susţine salarizarea motivantă şi mai cu seamă la timp a tuturor angajaţilor din învăţământ, pentru că fără resurse financiare educaţie de calitate nu se poate face", a spus ministrul Educaţiei.