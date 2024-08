Ce s-a ales de „marea reformă bugetară” anunțată de Guvernul Ciolacu. Procesele care au golit vistieria statului. Economist: „Sectorul privat e distrus”

Sute de procese se află pe rolul instanțelor din România pentru plata salariilor bugetarilor. Astfel, conform datelor Ministerului Finanțelor, din bugetul statului a fost achitată suma de 1,62 de miliarde de lei. Pe lângă debitele principale, stabilite în hotărârile judecătorești, s-au acumulat penalități de întârziere.

Până la finalul anului, suma pe care statul trebuie să o achite bugetarilor se va mări considerabil, având în vedere că unele procese sunt în curs de desfășurare, iar numărul angajaților a crescut în 2024, în ciuda „reformei” pe care o anunța premierul Marcel Ciolacu în urmă cu un an.

Potrivit informațiilor transmise Ziare.com, în primele șase luni ale anului 2024, numărul angajaților la stat a crescut cu aproape 2000 de persoane (n.red. 1762 angajați), respectiv cu 0.13% față de aceeași perioadă față a anului trecut. Datele Ministerului Finanțelor nu departajează, însă, angajații care intră în sistemul public în urma absolvirii școlilor de Poliție.

Marea reformă bugetară s-a „amânat”, deși se vorbea despre „strângerea curelei”. Ministerul Economiei, în topul angajărilor

Cele mai mari creșteri ale numărului angajaților, conform datelor din primele șase luni ale anului, au fost în instituțiile: Ministerul Economiei (+524 angajați), Ministerul Transporturilor (+38 angajați) și Ministerul Energiei (+35 angajați) Curtea Constituțională, Curtea de Conturi, Avocatul Poporului, Agenția Națională de Integritate.

Iată ce declara premierul Ciolacu în urmă cu an: „România nu își mai permite facilități fiscale.

„De astăzi se termină cu șmecheria. E clar pentru toată lumea că ce a fost până acum nu a funcționat. Cheltuielile cu personalul bugetar au explodat, în ultimii 10 ani au crescut de 260%, însă performanța și eficiența nu. Va fi mai multă cumpătare pentru bugetarii cu venituri mari. Vor fi mai puțini șefi, se vor desființa mii de posturi cu toată salba de șoferi, secretare”, susținea premierul Ciolacu, în urmă cu un an.

Economist: „Sectorul privat e distrus. Înseamnă șomaj”

În opinia lui Mircea Coșea, profesor de Economie, există discrepanțe între ce spune Guvernul și ce arată cifrele, care dovedesc lipsa de viziune a actualului Guvern. Coșea susține că reforma bugetară este necesară, însă nu prin concedierea angajaților de la stat, ci prin susținerea mediului privat, întrucât acesta este „motorul economiei”.

„Mediul privat e distrus. Nu există investiții, productivitate, doar pe hârtie. Trebuie să mărești productivitatea, investițiile, mediul de afaceri. Numărul insolvențelor și falimentelor a crescut cu peste 14,8%. Falimentul înseamnă șomaj”, a subliniat Mircea Coșea, într-un dialog cu Ziare.com.

În 2023, cheltuielile pentru plata salariilor bugetarilor au fost de 132 de miliarde de lei.

Bugetarii spun că își merită pe deplin drepturile. Sindicalist: „Am dovedit în instanță”

Cele mai multe dintre acțiunile bugetarilor în instanță vizează acordarea unor sporuri, parte din salariu. Spre exemplu, reprezentații angajaților ANAF spun că au demonstrat în instanță că merită să primească „sporul pentru solicitare neuropsihiatrică”.

„Sunt hotărâri judecătorești definitive prin care am reușit să demonstrăm că salariile de bază trebuie să fie mai mari cu până la 25% decât cele din acest moment. În ceea ce privește sporurile, am reușit să demonstrăm în instanță că cel acordat pentru condițiile de muncă (n.r. neuropsihiatric) este întemeiat. Noi am cerut respectarea acestora pe viitor”, ne-a precizat Nicolae Toader, președintele Sindicatului Național Finanțe Publice.

