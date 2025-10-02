Statul plătește șefilor agențiilor de reglementare salarii mai mari decât ale miniștrilor din Spania. Președintele ANRE, indemnizație lunară de 75.000 de lei. Toți sunt numiți politic

Guvernul obligă șefii ANRE, ASF și ANCOM să reducă salariile și posturile cu până la 30%, după ce remunerațiile medii în aceste instituții au ajuns la mii de euro lunar, mult peste media națională de 1.100 euro.

Proiectul de lege face parte din pachetul de măsuri pentru reducerea deficitului bugetar și prevede reducerea indemnizațiilor conducerii, limitarea bonusurilor și reorganizarea organigramei. Măsurile trebuie prezentate Parlamentului până la sfârșitul lunii octombrie, iar schimbările sunt justificate și prin comparații cu salariile reglementatorilor din alte țări europene, remunerațiile fiind considerabil mai mici.

În România, cele trei autorități de reglementare sunt sub controlul Parlamentului, iar numirile de șefi sunt făcute în urma unor voturi politice, candidații fiind propuși de partidele aflate la guvernare.

Salarii de mii de euro

Cele mai mari salarii le primesc angajații ANRE. Salariul mediu net este de 18.635 lei (circa 3.700 euro), la ASF ajunge la 13.562 lei (circa 2.700 euro), iar la ANCOM la 12.934 lei (circa 2.500 euro), potrivit Hotnews.ro

Liberalul George Niculescu, președintele ANRE, primește lunar o indemnizație de 75.073 lei net (circa 14.800 euro). Membrii Comitetului de Reglementare al ANRE sunt plătiți cu 57.408 lei net/lună (circa 11.500 euro).

La ANRE sunt 310 angajați, la ASF 551, iar la ANCOM 659.

George Niculescu a fost numit președinte al ANRE în aprilie 2023, pentru un mandat de cinci ani. Alexandru Petrescu a fost numit președinte al Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) în decembrie 2023 pentru un mandat de cinci ani. Valeriu Ștefan Zgonea a fost numit președinte al ANCOM în mai 2023 pentru un mandat de șase ani.

Reduceri de personal

Șefii celor trei instituții sunt obligați să prezinte, în următoarea lună, o nouă organigramă care să prevadă o scădere de 10% a posturilor de specialitate și o reducere de 30% a posturilor din serviciile suport. De asemenea, trebuie să prezinte propuneri de reducere cu 30% a indemnizațiilor conducerii acestor structuri, precum și a salariilor personalului.

O altă măsură este plafonarea pentru bonusurile acordate de conducerile companiilor, în cuantum de cel mult încă două salarii brute.

Cum e în alte țări

În Republica Cehă există un singur reglementator, Oficiul de Reglementare în Domeniul Energiei, înființat în 2001. Salariile variază între 1.300 de euro și 5.200 de euro pe lună.

În Spania, există două organisme responsabile de reglementare: Comisia Națională pentru Piețe și Concurență (CNMC) și Ministerul pentru Tranziția Ecologică și Provocările Demografice (MITECO). Salariile angajaților de la Comisia Națională pentru Piețe și Concurență, conform propriului site: președintele câștigă circa 10.800 euro lunar, membrii consiliului de administrație circa 8.300 euro – 9.100 euro lunar, iar angajații de bază o medie de circa 3.700 euro lunar. Salariile la Ministerul pentru Tranziția Ecologică și Provocările Demografice: Ministrul – circa 7.100 euro lunar, Secretar de Stat – circa 6.300 euro lunar, directori generali – circa 6.200 euro lunar, iar funcționarii publici în medie – 3.500 euro lunar.

În Austria, autoritatea centrală de reglementare pentru sectoarele energiei electrice și gazelor este E-Control. Aceasta reglementează tarifele de rețea, monitorizează participanții la piață și garantează că piețele de energie electrică și gaze funcționează eficient și echitabil. Anumite responsabilități revin însă și statelor federale și municipalităților. Austria are o structură puternic federală, ceea ce duce la numeroase suprapuneri.

Nu există cifre publice detaliate privind salariile la E-Control, deoarece acestea variază în funcție de poziție și calificări. De exemplu, o poziție de expert în inginerie electrică prezintă un salariu brut începând de la 4.500 euro lunar, în timp ce unui inspector aflat la începutul carierei se oferă un salariu de pornire de circa 3.700 euro lunar brut.

Bulgaria are, din 1999, Comisia de Reglementare a Energiei și Apei (EWRC), responsabilă de stabilirea prețurilor la energie electrică, încălzire centralizată, gaze naturale, precum și la serviciile de alimentare cu apă și canalizare. Autoritatea de reglementare licențiază, de asemenea, toți operatorii de apă și canalizare, operatorii de transport și distribuție a energiei electrice, companiile de transport și distribuție a gazelor, furnizorii de încălzire centralizată, precum și producătorii și comercianții de energie electrică și termică și gaze naturale, aprobând planurile de afaceri și tarifele acestora.

Remunerația angajaților variază în funcție de poziția pe care o ocupă și de vechimea în muncă, dar în medie se ridică la aproximativ 1.500 euro pe lună. Angajații primesc, de asemenea, bonusuri trimestriale, a căror mărime este stabilită de președintele autorității de reglementare și depinde de munca desfășurată de fiecare membru al personalului.

