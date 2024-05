De ce se plâng că mor de foame românii care primesc salarii decente. "Standardele legate de stilul de viață au crescut enorm"

Toată lumea se plânge de salarii și de prețuri prea mari. În mediul online sunt frecvent dezbătute cazuri concrete în care unii români cu venituri decente spun că banii ajung cu greu de la o lună la alta, deși nu sunt puțini.

Este fenomenul pe care încearcă să-l înțeleagă un tânăr pe Reddit.

"Se moare de foame în România cu un salariu de 1.000 de Euro?"

Acesta a întrebat fără menajamente dacă este așa cum susțin unii și nu se poate trăi cu 1.000 de euro pe lună.

"Cu toată că cică are puțină lume un salariu mai mare de atât, majoritatea având mai puțin, pe Reddit aud că se moare de foame dacă ai 5.000 de lei.

Am rude care au mai puțin de atât și nu le aud văicărindu-se atât cât citesc pe Reddit. Ba chiar se ridică zilnic din pat", a scris acesta pe Reddit.

"Standardele legate de stilul de viață au crescut enorm"

Discuția lansată de acesta a strâns 150 de comentarii. Unii dau exemple personale, cu calcule exacte, alții doar comentează situația.

"Standardele legate de stilul de viață au crescut enorm. Ceea ce era acum 20 de ani un lux accesibil doar celor ultra-privilegiați a devenit acum pentru mulți normalitate. De exemplu, vacanțe de străinătate, mâncat la restaurant în mod regulat sau after-school pentru copii.

Ads

Când eram eu copil, restaurantul e doar pentru ocazii speciale."

"Cine moare în RO cu 5.000 de lei va muri și cu 10.000 de lei sau mai mult. E vorba de stilul de viață."

"Dacă mănânci numai de la livrări și mai ai și chirie, faci împrumut la bancă. Acum serios vorbind, nu, nu e prea mult. Chiar și dacă n-ai chirie sau ai una mică, cu 1000 de euro îți permiți să mănânci, să bei un suc, să nu îți tremure fundul la o cheltuială de 100-200 de lei, dar nimic excesiv și legat de vacanțe, mai ușor, așa. Se poate, dar oleacă pe la munte, pe la mare, nu nebunii."

"Dacă ești o persoană cu capul pe umeri și nu ai aroganțe, se poate trăi decent"

"Poți să-ți faci o vacanță decentă de o săptămână cu 2.000-3.000 lei prin Grecia. Dacă n-ai chirie de plătit sau rate mari, poți pune deoparte lunar 1.000-2.000 lei".

"Dacă joci la păcănele, comanzi mâncare și dorești să îți fie livrată acasă, comenzi haine "la reducere" de care nu ai nevoie, fumezi ca turcul și consumi băuturi carbogazoase la ordinea zilei, te relaxezi folosind substanțe ilicite, atunci cu siguranță că nu.

Ads

Dacă ești o persoană cu capul pe umeri și nu ai aroganțe, se poate trăi decent."

"Sunt conștient că există oameni care trăiesc cu minimul pe economie, am stat în chirie într-o garsonieră mizerabilă (1000 lei) acum 6 ani cu salariu 2200 fără bonuri, mesele mele erau în mare parte pateu/ tăiței instant la job, cartofi, paste și orez acasă, poate rar niște pui. Cu toate astea, nu-mi venea curentul 80 de lei, nu-mi venea căldura 250, mi se păreau prețurile mai decente la majoritatea chestiilor în comparație cu cele din prezent.

Nu cred că standardele mele de acum sunt exagerate, dar nici nu pot să mai trăiesc ca pe vremea lui ceașcă pentru maxim 1000 de lei lunar, aia nu e viață în care stai să contemplezi constant că salvezi 20 de lei pe zi dacă mănânci orez reîncălzit toată săptămâna."

"Tot ce trece de 1500 lei venit lunar, pun deoparte"

Unii s-au educat să economisească și se laudă cu performanțele la care au ajuns.

Ads

"În Suceava, proprietar de la 22 de ani, acum am 28 de ani, tot ce trece de 1500 lei venit lunar, pun deoparte indiferent de cât aș câștigă, totuși strâng aproximativ 4000 ron pe luna în economii.

Secretul este la cât cheltui, nu la cât câștigi."

"Gagică n-am, dar în București, și la banii ăștia, nici nu vreau să-mi fac"

"Am 1500 de euro, chirie 300 de euro, utilități 100 de euro și un credit.

Pun deoparte cam 200 de euro, uneori 150, dar mănânc binișor, de 2-3 ori pe lună în oraș, îmi cumpăr haine și chestii, bag motorină, am și mașină, dar o folosesc rar, doar când ies în oraș. La muncă merg cu autobuz/metrou.

Gagică n-am, dar în București și la banii ăștia nici nu vreau să-mi fac.

Creditul mai am un an din el, pentru mașină l-am luat, după ce scap o să pun mai mult deoparte pentru avans la apartament."

"Nu e foamete, dar nici departe nu suntem"

"În momentul de față la mine în gospodărie intră un venit de aproximativ 6000 de lei pe lună. Bani împărțiți la 3 persoane și o rată de 1300 de lei. Cu sacrificii multe strângem aproximativ 1000 de lei pe lună. La pragul foametei, nu e foamete, dar nici departe nu suntem."

Ads

"Chiar așa?

Cunosc familii de cinci persoane care trăiesc cu 3000 lunar, și nu mor de foame.

Costă 25 de lei kilogramul de pulpă de porc, fără os!"

"Eu am 6500 lei din care 1200 lei rată la creditul ipotecar, soția are cam 2500 lei, avem și un copil și ne descurcăm ok, nu murim de foame, nu avem nici vicii, majoritatea vor mulți bani ca să aibă bani de ultimul tip de telefon ultimul tip de haina ca să se dea mare, am un prieten în bloc care e singur și are cam 8000 lei salariul și e singur și nu îi ajung, bine bagă țigări și bere zilnic, păcănele și face mișto de noi cum putem trăi cu așa puțini bani și nu ne plângem, că el abia trăiește cu 8000".

"5.000 mi se pare lux"

"Cunosc un cuplu ce câștigă împreună 7-8000 de lei. Din banii ăștia plătesc chirie 400 de euro în CJ, pun bani deoparte și mai și își permit să meargă o dată pe an într-un concediu. Își gătesc acasă, nu sparg bani pe ieșiri la restaurant/cafenele/cluburi și nu au vicii. E vorba de stil de viață."

"Nu cred că se moare de foame. Eu am 2700 și mă descurc, ajung de la un salariu la altul. 5000 mi se pare lux, dar mai mult că sigur voi avea și alte “pretenții”, deci probabil tot de la un salariu la altul o să trăiesc."