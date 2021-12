Majoritatea salariilor bugetarilor și veniturile demnitarilor vor fi înghețate în 2022. Ce angajați vor primi mai mulți bani

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat miercuri, 15 decembrie, că aproape toate salariile bugetarilor, cât și pensiile speciale și veniturile demnitarilor vor fi înghețate anul viitor. Măsura este necesară pentru depășirea crizei economice, a precizat acesta.

”Există o decizie clară acum de îngheţare a veniturilor demnitarilor, a pensiilor speciale şi cred că a salariilor majorităţii bugetarilor. Avem un grad de îndatorare de aproape 50% din PIB. Aşteptăm execuţia bugetară să vedem cât e PIB-ul, s-ar putea să fi depăşit. Avem lege care impune îngheţarea salariilor şi pensiilor.

Am picat de acord cu ceilalţi lideri din coaliţie că trebuie să intervenim pe salariile angajaţilor din sănătate, cu excepţia medicilor şi asistentelor.

Trebuie să depăşim această criză economică, deficitul este foarte mare, aşteptăm execuţia bugetară. Am intrat la guvernare din mers, deocamdată am rezolvat urgenţele. Să nu uităm că suntem în pandemie, eu nu o să anunţ triumfător că am învins pandemia. Haideţi să dăm o şansă acestei coaliţii, care este condamnată să guverneze până în 2024”, a spus liderul PSD la România Tv.