Dezmăț pe banii statului: Salarii anuale cu 150.000 de lei mai mari la Curtea de Conturi

Salarii mai mari la Curtea de Conturi FOTO Facebook/Curtea de Conturi

Salariile anuale ale angajaților de la Curtea de Conturi au crescut cu 100.000-150.000 de lei, în funcție de poziție, în 2024, față de anul precedent, conform unora dintre declarațiile de avere ale acestora.

Mirela Călugăreanu, șefa interimară a Curții de Conturi, până de curând consilier, a încasat anul trecut 477.436 de lei, în creștere cu 47% față de suma de 324.738 de lei, din 2023, scrie Libertatea, care a consultat declarațiile de avere ale angajaților care le-au făcut publice.

Președintele Autorității de Audit din cadrul Curții de Conturi, Lucian Dan Vlădescu, a primit de la instituție, potrivit declarației de avere depuse în iunie, suma de 432.597 de lei, ceea ce înseamnă că mărirea de la un an la altul a fost de aproximativ 105.000 de lei (32%).

Dintre cei patru vicepreședinți, Lucian Heiuș, Ion Mocialcă, Florin Tunaru și Camelia Pricopie, doar ultima și-a depus declarația de avere pe anul 2025, în care să menționeze veniturile aferente anului 2024.

Pricopie a încasat 429.624 de lei în anul 2024, față de 268.975 de lei în 2023, când a fost plătită doar zece luni, fiind numită de Parlament la Curtea de Conturi pe 7 martie 2023.

Consilierii de conturi, cu 100.000 de lei în plus

Ads

Din rândul consilierilor de conturi, mai mulți și-au depus declarația de avere anuală. Un astfel de caz e Ion Călin, aflat la jumătatea mandatului.

Fostul deputat PSD a menționat un total de 429.681 de lei încasat în 2024. Anul trecut acesta consemnase în declarația de avere 324.738 de lei. Diferența este de aproximativ 105.000 de lei (32%).

Deszo Congor Attila, consilier în cadrul Curții de Conturi, a primit 426.183 de lei, față de 324.738 de lei în 2023. Așadar, diferența este peste 100.000 de lei, iar procentual creșterea este de 31%.

Și Claudia Boghicevici, consilier de conturi, și-a depus declarația de avere, aceasta menționând venituri de 429.801 de lei din salariul de la ASF, cu aproximativ 100.000 de lei mai mult față de cei 324.858 din anul fiscal 2023.

O sumă aproape similară pe 2024 a obținut și Lacziko Eniko Katalin (consilier de conturi), adică 429.681 de lei, exact aceeași leafă totală fiind și în cazul lui Aurelian Bădulescu, pentru anul menționat.

Ads

Nici pe site-ul Curții de Conturi, de unde a plecat în luna iulie, dar nici pe cel al noii instituții unde se află, Curtea Constituțională, nu figurează declarația de avere a lui Mihai Busuioc, numit pentru 9 ani la CCR. Din punct de vedere legal, încă există obligativitatea depunerii declarației de avere la numirea în funcție.

După decizia CCR din mai 2025, declarațiile de avere ale demnitarilor, magistraților sau funcționarilor publici sunt la secret dacă aceste persoane nu aleg de bunăvoie să le trimită pentru publicare pe site-ul instituției angajatoare sau pe portalul ANI.

CCR a lăsat „o portiță” în cazul persoanelor numite sau alese, despre a căror declarații de avere a statuat că ar trebui să existe în continuare obligativitatea publicării.

Lipsa obligativității a condus la situația de la Curtea de Conturi, unde unii dintre șefi au publicat declarația de avere actualizată, în timp ce alții nu apar deloc, deși ar fi trebuit să completeze documentele până la 15 iunie 2025, apoi să le publice pe site.

Ads