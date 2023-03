Cu ce se ocupă românii care au venituri de peste 10.000 de euro pe lună: "Simt că am mai mulți bani decât îmi trebuie"

Mulți români fac cu greu față scumpirilor din ultima perioadă, mai ales cei care au rămas cu aceleași salarii de ani buni. Puțini dintre ei reușesc să facă și economii.

La cealaltă extremă se află cei care au venituri lunare foarte mari. Este tema de discuție lansată în mediul online, la care cei care câștigă peste 10.000 de euro pe lună au fost invitați să răspundă la 5 întrebări.

"Există pe aici oameni care au venituri lunare foarte mari (pentru România), să zicem 10k+ EUR?

1. Cu ce vă ocupați?

2. Cum ați ajuns la cifrele pe care le faceți?

3. Aspirați la mai mult?

4. Cum îi cheltuiți/ investiți?

5. Ce stil de viață aveți?", a întrebat un utilizator al platformei Reddit.

"Am mai mulți bani decât îmi trebuie"

Mai mulți dintre cei care câștigă peste 10.000 de euro pe lună au răspuns punctual la întrebări. Aceștia par să aibă în comun o viață aparent modestă. Unii au precizat că au mașini obișnuite, chiar vechi, dar și că nu cheltuiesc bani pe haine.

"1. Software developer

2. Contracte cu firme din US

3. Da, însă deși sunt cam la limită ca să pot comenta aici, momentan simt că am mai mulți bani decât îmi trebuie, așa că banii nu mai sunt o prioritate.

4. Călătorii/ Imobiliare

5. Nu prea mi-am schimbat stilul de viață comparativ cu atunci când câștigăm ~1300 euro pe luna la corporație, iar la fel că și în cazul altor rodditori (n.r. români care utilizează platforma Reddit) care au răspuns aici, pe stradă e imposibil să mă cataloghezi că fiind o persoană care câștigă mult. În afară că acum am propria-mi locuință, nu s-a schimbat mare lucru. Deși am permis de peste 10 ani, nu am avut niciodată mașină."

"Eu am undeva la 6k net și conduc un Golf 4, același din liceu."

"E o presiune să continui să câștigi bine"

"1. IT, dezvoltare software

2. Am început să fac și vând propriile mele produse, și m-am concentrat pe cele ce vindeau mai bine.

3. Sigur, mi-aș dori mai mulți bani și mai mult timp liber. Momentan sunt ca majoritatea prins și eu într-un race al meu. Dacă faci 10-15K pe lună, nu e ca și cum nu mai ai de muncă. Din contră, e o presiune să continui să câștigi bine, afacerea să meargă bine, să nu te lași pe tânjeală, etc pentru că nu știi ce va fi în viitor și nu ai nicio garanție că lucrurile vor continuă să meargă bine.

4. Bursă, imobiliare, crypto, aur, încerc să diversific.

5. Cum au zis și alții pe aici, nu dai 2 bani pe mine dacă mă vezi pe stradă. Nu îmi iau haine scumpe, mă îmbrac în adidași și tricou/ pulover în general.

Sigur, depinde de fiecare cu ce se ocupă și e de înțeles că în anumite profesii imaginea personală e importantă. Dacă ești director de bancă, prezentator tv etc sigur nu îți prea permiți să ieși afară arătând că un homeless."

O altă persoană susține că veniturile sale ajung uneori și la 20.000 de euro pe lună, însă puțini își dau seama de acest lucru.

"1. IT și consultanță

2. Experiență 15 ani cu contracte din ce în ce mai bine plătite, studiu mult și seriozitate

3. Da, undeva la 15-20k lunar

4. Imobiliare, bursă, excursii, viață bună

5. Simplu, dacă m-ai vedea pe stradă ai zice că-s cel mai sărac."

"Toată garderoba mea nu face 1.000 lei"

Banii trebuie reinvestiți ca să aducă la rândul lor alți bani.

"1. Horeca

2. Muncă, muncă, muncă

3. Toți aspirăm la mai mult, indiferent de cât facem.

4. 80% din ce am produs până acum au mers înapoi în afacere (locație nouă, echipamente performante, etc), de investit încep anul asta cu imobiliare.

5. Cel mai basic stil de viață, conduc un Golf 4, toată garderoba mea nu face 1.000 lei."

"Din afară nu se vede deloc că ai bani"

Domeniul în care lucrează cei care câștigă cel mai bine pare să fie IT. Chiar și așa, e nevoie de multă muncă pentru a ajunge la un venit îndestulător.

"1. IT - 80% salariu într-o firma și 20% consultanță

2. În 10 ani am ajuns aici - muncă multă și un pic de inovație, să mă detașez de concurență.

3. Da, însă acum mă concentrez pe reinvestirea profitului în proiecte noi, nu mărirea veniturilor personale.

4. Călătoresc mult, investesc maxim cât îmi permite Olanda (unde am rezidență) fără să mă taxeze, iar restul: 50% rambursez anticipat creditele existente (mă pregătesc de investiții mari în proiectele pe care le ridic acum de la zero) și 50% investesc în ETF-uri pe bursă (încet vreau să devină dividendele passive income stream). Folosesc la maxim și deducerile fiscale din Olanda: de exemplu, pentru anul trecut am de recuperat 13,9k EUR din taxe (cât m-a costat mașina).

5. După cum zic fetele de pe Tinder cu care mai ies, “din afară nu se vede deloc că ai bani”. Conduc un Passat B7 pe care îl înlocuiesc curând cu un Seat Leon 2018 (doar pentru că să reduc din impozite și asigurare), nu cumpăr haine cu ditamai logourile Gucci pe ele și nu stau cu 3 kg de aur pe mine în club. Fiica-mea se îmbracă încă de la Primark.

Investesc însă mult în calitatea mâncării (de la Lidl, nu restaurante de fițe) și calitatea alcoolului. În rest, e adevărată vorba aia, bogații nu cheltuie: când zbor nu plătesc mai nimic că de multe ori îmi iau zboruri pe mile și am acces la lounge-uri peste tot, la hoteluri am de multe ori cazarea și mâncarea gratis că folosesc punctele primite când călătoream în interes de serviciu, etc.

Acum 5 ani eram doar la 3k EUR net și conduceam un Passat B6. Îl foloseam pentru ruta București-Cluj-București de 2-3 ori pe luna și mi se părea rezonabil că și costuri, la salariul meu. A venit apoi un omuleț în firma pe 1k EUR net și și-a luat imediat un Touareg V6. Omul dădea jumătate de salariu doar pe impozit, fără să mai ținem cont de asigurare, anvelope, carburant, etc. El și etala asta și își lua în fiecare zi cafea de la Starbuck’s, deși biroul era la câteva minute distanță și aveam un coffee machine de vreo 4k EUR ce făcea cafea absolut super. Atunci am început să înțeleg că mulți dintre ăștia care se afișează așa sunt vai de mama lor in realitate."

"1. Artist/Inginer de sunet/Producer

2. După 15 ani de muncă și treptat

3. Sunt artiști care câștigă milioane pe lună. Muncesc să ajung printre ei.

4. Momentan majoritatea îi țin pe dreapta.

5. Chirie câteva mii pe lună, haine, imagine, mâncare bună...weed."

"Peste 30 de mii pe lună"

"1. Antreprenor - consultanță & juridic, creare de content

2. Multă muncă (10-14 ore pe zi), studiu individual, clienți mulțumiți.

3. Peste 30K pe lună.

4. Pun mult deoparte - imobiliare că investiții.

5. Nu ai da doi bani pe mine dacă mă vezi pe stradă."

"Fac banii ăștia pe lună exclusiv din venituri salariale"

"1. Fac banii ăștia pe luna, exclusiv din venituri salariale și nu activez în domeniul IT.

2. Director de fabrică.

3. Muncă multă, autodeterminare și curaj să risc.

4. Mi-e suficient cât am acum, mai mult ar însemna să sacrific din timpul petrecut cu soție și copil, și momentele astea sunt de neprețuit. Îmi ajung 8 ore pe zi lucrate.

5. Cheltuieli normale, titluri de stat plus economii că cine știe ce idee îmi da prin cap.

Conduc un Passat B7, și dacă ma vezi pe stradă random sunt doar un tip din mulțime. Stau într-un apartament de 2 camere, dar când o să crească fie-mea o să cumpăr o casă că nu o să mai fie spațiu."

