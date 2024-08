Cu ce se ocupă românii care au venituri lunare uriașe. ”În 2-3 ani de tras și dedicare poți ajunge destul de ușor peste 15.000 net pe CIM”

Discuțiile legate de venituri, economii și cheltuieli sunt de interes în domeniul online. Românii sunt curioși să știe în ce domeniu lucrează cei care se laudă cu salarii mari.

O dezbatere pe această temă a fot deschisă recent pe Facebook de o româncă dornică să afle în ce domeniu lucrează cei cu salarii de 9.000 de lei pe lună.

"Cei cu venituri de 9.000 de lei și peste pe lună (o persoană, sau 15-20.k pe familie), cu ce vă ocupați? Și eventual ce studii aveți?

Lucrez la o corporație în domeniul financiar într-un oraș mare și încep să cred că sunt plătită destul de prost…", a scris aceasta pe grupul Buget de familie.

"Cu două salarii medii și un extra job se ajunge la 10.000"

Postarea a strâns peste 400 de comentarii. Unii au preferat să se refere la situația financiară a cunoscuților, alții, la cea personală.

“Nici nu vă imaginați ce salarii au unii la stat și nu sunt în stare să trimită un mail”

“M.A.I și profesor. Ambii studii superioare.”

“Ați verificat poziția dvs pe undelucram punct Ro?

Acolo mai adaugă lumea salariile. Însă, într-adevăr, este o practică foarte comună că lumea să fie plătită sub nivel, mai ales când deja ai vechime pe un post, la o companie. Cei care pleacă la alte companii după 2-3 ani își măresc salariile considerabil.

Nu știu cât de relevant este ce salarii au ceilalți, însă important este să vedeți unde vă situați dvs în același domeniu/ rol la alte companii similare.

Cel mai tare mi-a deschis ochii o discuție cu un career coach care mi-a spus că mă sub-evaluam când participăm la interviuri. După câteva luni de la acea discuție unde mi-am refăcut CV-ul și profilul LinkedIn a venit un nou job cu un salariu mult mai mare decât cel inițial.”

“Eu am mai multe surse de venit din care aș enumera: chirii, dividende, social media și drepturi de autor plus plăcerea mea, concursurile. Iar partenerul meu este inginer pe un yacht.

Eu am terminat 2 facultăți - sunt ingineră și specialist în relații publice și comunicare, dar pentru că am lucrat pe vas, nu știu cât m-au ajutat.”

“Cu 2 salarii medii și un extra job se ajunge la 10.000.

Pentru aceste salarii nu ai nevoie de studii superioare. Cu câteva ore suplimentare se cam primesc 4000 de lei.

Iar cu 10.000 eu zic că poți trăi acceptabil într-un oraș mare.”

"Salariul poate și depăși 2000 de euro"

Unul dintre domeniile în care salariile sunt generoase este cel al construcțiilor.

“Eu sunt antreprenor, iar partenerul meu lucrează în cinematografie. El are studii în domeniul lui, iar eu în filosofie deși afacerea mea este să vând cărți pentru copii”.

“EU aș răspunde altfel: la firma la care lucrez aș angaja oricând ingineri proiectanți sau pentru project management cu salarii de la 1500e net în sus. Depinde de proiectul în care ar putea fi implicați, salariul poate și depăși 2000 de euro.

Deci în construcții, dacă ai experiență și pricepere și disponibilitate, nu e greu să depășești 10000 de lei pe luna net.”

"Se câștigă bine și din meserii precum bucătar, instalator, frizer, coafeză"

Sunt și meserii care nu implică studii superioare și sunt bine plătite.

“În București în domeniul financiar știu că salariile sunt undeva între 6000-8000 lei și nu vorbim de posturi de conducere unde sar de 10k pe lună.

În IT, media este peste 10k (nu junior) și se poate ajunge și la 30k.

Se câștigă bine și din meserii precum bucătar, instalator, frizer, coafeză.”

“Inginer, expert în legislația muncii, manager situații de urgență și resurse alocate, am un serviciu extern de resurse umane și SSM-SU. E greu, am muncit 20 de ani să mă caute clienții pe mine dar îmi place ce fac. În primii ani, am avut cifra de afaceri (brut) mai puțin decât aș fi fost angajată. Colegii mei, salariați, câștigau mai mult decât mine. Sunt plusuri și minusuri în fiecare formă de dezvoltare a carierei.”

“Cunosc persoane fără studii superioare cu venituri de peste 20.000... plus că degeaba ai 15.000 lei dacă stai în vârf de bloc și cumperi tot din magazin, și nu știi să îți bați un cui în perete.

Cred că "idealul" ar fi mutarea la un sat/comună mai aproape de oraș, unde e mai ieftin, să îți pui grădina și animale, să lucrezi ceva remote și să poți stă și cu copilașii. Degeaba câștigi mulți bani într-un oraș mare dacă mai mult de jumate se duce pe chirie, grădiniță/școală+ afterschool, activități extra, și mâncare”

"În 2-3 ani de tras și dedicare poți ajunge destul de ușor peste 15.000 net pe CIM"

“Lucrăm amândoi în IT, dar studiile în complet alte domenii, deci irelevant. Ce pot spune sigur este că pozițiile în Cyber Security se plătesc f f bine, dar ai nevoie de cursuri pentru asta. Cursuri care costă ceva bani, dar pot fi făcute și pe parcurs. Sunt poziții și de entry-level, unde ai nevoie doar de basics, în unele locuri compania îți plătește cursurile. Dar e un domeniu pentru care trebuie să ai afinitate și aș zice pasiune. În 2-3 ani de tras și dedicare poți ajunge destul de ușor peste 15.000 net pe CIM. În plus, pe lângă se pot face one-time projects pe SRL/PFA dacă faci și niște networking”.

“Iar ce știu din jurul meu, la acest nivel de salarii sunt: ingineri, doctori, avocați, notari, personal navigant brevetat (marinari), patroni de firme cu peste 2-3 angajați, consultanți, persoane care activează în marketing și social media, construcții, investitori și persoane care activează în network marketing dar la nivel înalt.”

“În cazul nostru 26k ron, ambii în IT cu peste 10 ani experiență”.

