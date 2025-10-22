Ministerul Sănătății pregătește un proiect nou privind plata medicilor. „Intenția e că cel care muncește mai mult să fie plătit corespunzător”

Autor: Maria Mora
Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 14:29
286 citiri
Medici în timpul unei operații FOTO: Pixabay

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță un proiect de Ordonanță de Urgență care va schimba modul în care sunt plătiți medicii care fac gărzi în spitale. Oficialul anunță că proiectul nu va duce la scăderea niciunui venit, dar are ca plata diferențiată pentru medicii care fac gărzi în sistem de urgență.

Medicii care fac gărzi în spitale sunt plătiți la fel, în momentul de față, iar acest lucru este „o nedreptate”, a declarat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, pentru HotNews.

„Am pornit de la o nedreptate. Din punctul meu de vedere, nu este normal. Niciunde în Europa nu se întâmplă asta, să ne înțelegem. Nu va scădea venitul nimănui. În schimb, garda de urgență va fi plătită mai bine”, spune ministrul Sănătății.

Proiectul legislativ la care lucrează ministerul prevede plata diferențiată pentru două categorii de gărzi:

- gardă de urgență – în spitalele de urgență, care preiau un număr mare de pacienți

- gardă de monitorizare – în spitalele mai puțin solicitate, unde tariful pentru plata gărzilor va fi mai mic

Alexandru Rogobete mai spune că „intenția este de a plăti corect oamenii care fac gărzi de urgență. Intenția e că cel care muncește mai mult să fie plătit corespunzător.”

Întrebat de cuantumul creșterii, ministrul Sănătății spune că nu știe decamdată cu cât vor fi majorate gărzile în spitalele de urgență, dar a declarat că premierul Ilie Bolojan este de acord cu ideea.

Măsura urmează să intre în vigoare anul viitor, după ce va fi aprobată o Ordonanță de Urgență în acest sens, iar normele de aplicare vor fi introduse prin Ordin de ministru.

Alexandru Rogobete spune că acesta este „un început”, urmând ca toate salariile din spitale, să fie calculate în baza unor criterii de performanță.

„Dacă un chirurg operează o unghie încarnată pe lună, iar altul operează 30 de pacienți pe săptămână, ar trebui ca ei să fie plătiți diferit. Actualul mecanism de plată nu ține cont de complexitatea cazului. Una este să am un pacient în Terapie Intensivă care mănâncă iaurt singur, dar îl țin în terapie postoperator, și alta e să am în Terapie Intensivă pacient la care pun plămân artificial”, afirmă Alexandru Rogobete.

Lider sindical: „O gardă la Floreasca nu se compară cu o gardă într-un spital de pacienți cu boli cronice”

Contactat de HotNews, Iulian Pope, președintele Sanitas, confirmă că a discutat cu ministrul despre acest proiect legislativ și spune că o parte dintre medici, cu care liderul sindical a discutat, sunt de acord cu măsura.

„Eu vă pot spune că medicii de la noi, de la Sanitas, cu care am vorbit, sunt de acord. Nu s-a stabilit un tarif orar clar, nu am vorbit despre sume, ci doar despre acest principiu. Este o chestiune care, în opinia mea, nu este simplă, trebuie acordul Guvernului.”

Iulian Pope spune că „trebuie făcută o diferență între gărzile de monitorizare – vorbim aici despre spitale care nu primesc urgențe și asigură asistența medicală pentru pacienții deja internați în spital – și gărzile în spitale de urgență. E o realitate: o gardă la Floreasca nu se compară cu o gardă într-un spital de pacienți cu boli cronice”.

Acesta admite că proiectul ar putea stârni nemulțumiri.

„Așteptările tuturor medicilor sunt să le crească tariful pe gardă. Probabil că vor fi și nemulțumiri în rândul medicilor, fără discuție. În rândul celor care fac gărzi de monitorizare”, declară Pope.

În sistemul public de sănătate, un medic câștigă, pentru o gardă, între 300-400 și 800-1.000 de lei, în funcție de specialitatea medicală.

Medicii sunt obligați de lege să facă 20 de ore de gardă lunar. În rest, pot face gărzi suplimentare, dar pe acestea le pot și refuza.

#salarii medici, #plata garzi medici, #plata diferentiata, #proiect Ministerul Sanatatii, #alexandru rogobete , #sanatate
