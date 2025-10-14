Profesorii, furioși că au salarii mai mici din luna septembrie. Primeau "spor la spor", explică Ministerul Educației

Autor: Adrian Zia
Marti, 14 Octombrie 2025, ora 16:52
Profesorii, furioși că au salarii mai mici din luna septembrie. Primeau "spor la spor", explică Ministerul Educației
Profesorii, furioși pentru că au primit salarii mai mici din luna septembrie Foto: Pexels

Profesorii s-au plâns recent că, începând cu luna septembrie, unii dintre ei au primit salarii mai mici decât colegii lor. Marți, 14 octombrie, Ministerul Educației și Cercetării a venit cu explicația.

S-a făcut, pur și simplu, recalcularea corectă a sporului de suprasolicitare neuropsihică, după ce Curtea de Conturi a constatat că acesta era acordat greșit. Adică, era calculat inclusiv peste alte sporuri, precum gradația de merit sau dirigenția.

Sindicaliștii din Educație spun că diminuarea salariilor s-a făcut la mai multe categorii de personal didactic, atât la cel de predare, cât și la cel de conducere, de îndrumare și control.

"Prin ordonanțe ale Guvernului privind măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru fundamentarea bugetului consolidat anual, începând cu 2019, succesiv, sporurile au rămas calculate la nivelul salariilor de bază din decembrie 2018.

Curtea de Conturi a României a constatat faptul că, pentru cei care au beneficiat de gradație de merit/dirigenție/învățământ special, după caz, sporul de suprasolicitare neuropsihică nu era calculat conform legii - la salariul de bază, ci includea și gradație de merit/dirigenție/învățământ special, după caz, ceea ce a presupus o acordare a acestuia pe principiul 'spor la spor'.

Astfel, de la intrarea în vigoare a Legii-cadru nr. 153/2017, personal didactic cu aceeași încadrare avea valori diferite ale acestui spor, cuantumul mai mare avându-l personalul ce avea în plată și gradație de merit/dirigenție/învățământ special, după caz", a explicat MEC.

Potrivit sursei citate, în urma verificărilor efectuate de Curtea de Conturi, sporul se calculează la salariul de bază stabilit conform Legii-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, începând cu luna septembrie, rezultând același cuantum al sporului de suprasolicitare neuropsihică pentru toți salariații care au același grad didactic, vechime în învățământ/muncă, studii.

