Care este salariul mediu al unui profesor din România. Cu toate creșterile din ultimul an, dascălii români sunt printre cei mai prost plătiți din UE

În 2022, un profesor debutant din România avea un salariu de pornire de circa 23.300 dolari brut pe an. FOTO Facebook/Ministerul Educației

Salariile din învăţământ au ajuns la o valoare medie netă de circa 5.700 de lei pe lună. În 2024, salariile profesorilor şi ale angajaţilor din învăţământ au crescut de două ori, în ianuarie şi în iunie, ca urmare a grevelor de anul trecut. Cu toate acestea, dascălii români au printre cele mai mici salarii din Europa, pe locul 35 în clasamentul ţărilor care plătesc cele mai mari salarii profesorilor debutanţi, potrivit unui raport european.

Salariile din învăţământ au ajuns la peste 5.700 de lei net în luna martie a acestui an, în creştere cu 32% faţă de luna martie din 2023, arată datele de la Institutul Naţional de Statistică (INS). Deşi au printre cele mai mici venituri din UE, creşterile salariale ale profesorilor şi ale celorlalte categorii de bugetari pun presiune pe finanţele ţării, astfel că cheltuielile cu personalul au crescut cu 20% de la an la an, relatează Ziarul Financiar.

Salariile profesorilor debutanţi din România sunt printre cele mai mici dintr-un număr de 38 de ţări analizate de OCDE în raportul „Education at a Glance 2023”. Astfel, în 2022, un profesor debutant din România avea un salariu de pornire de circa 23.300 dolari brut pe an.