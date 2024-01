Câți bani vor câștiga profesorii din iunie. Salariul brut va depăși 10.000 de lei în anumite condiții

Ministrul Educaţiei, Ligia Deca, afirmă că salariile cardelor didactice vor înregistra, în perioada cuprinsă între iunie 2023 şi iunie 2024, creşteri medii de peste 50%. Conform ministrului, salariul brut al unui profesor aflat în primul an de activitate va ajunge, după majorările din vara acestui an, la peste 6400 de lei, în timp ce salariul brut al unui profesor cu peste 25 de ani vechime şi cu grad didactic I va depăşi 10.200 de lei.

Aflată luni într-o vizită în judeţul Prahova, unde a participat, printre altele, la inaugurarea unui nou sediu al unei şcoli din oraşul Sinaia, ministrul Educaţiei, Ligia Deca, le-a spus directorilor de şcoli, în cadrul unei întâlniri cu aceştia, că actuala perioadă este una „foarte bună pentru potenţialul educaţiei româneşti”.

„Mă bucur mult să fiu alături de dvs. la început de an, dar şi într-o perioadă, zic eu, foarte bună pentru potenţialul educaţiei româneşti, vorbim despre un an cu cea mai mare alocaţie bugetară pentru educaţie, care include, sigur majorarea salariilor în învăţământ dar, şi mai important pentru discuţia noastră din această sală, îndreptarea inechităţilor pentru funcţiile de conducere. Am reuşit prin actele normative de la finalul anului trecut şi prin ce va apărea acum. Prin Hotărârea de Guvern cu coeficienţii pentru salariile directorilor, să îndreptăm acele inegalităţi, adică practic dvs, care aveaţi mai multe responsabilităţi decât colegii, aveaţi, de multe ori, salariile mai mici decât colegi de-ai dvs care aveau doar partea de predare şi sporurile aferente”, le-a spus Ligia Deca directorilor de şcoli din Prahova.

Ea a amintit că în prezent este în elaborare legislaţie secundară pentru domeniul educaţiei, amintind, în acest sens, că se bazează pe directorii de şcoli pentru elaborarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, Statutului Elevilor, punerea în practică a Planului Naţional pentru siguranţă în şcoli şi în sistemul educaţional.

„Colegii mei mi-au schiţat aici nişte teme de discuţie, o să dau doar câteva exemple, că poate sunt de interes. Am vorbit despre creşterea salariilor personalului din învăţământ. Ştim că salariile au crescut, în medie, cu între 25 şi 30% anul trecut, anul acesta vor creşte, tot aşa, pe medie, cu 20%, asta înseamnă că între iunie 2023-iunie 2024 avem o creştere, per total, de peste 50% în medie, în învăţământ. În cazul directorilor, creşterea, raportată la luna decembrie, începând cu 1 ianuarie, este de aproximativ 30%. În iunie, creşterea, pe medie, tot aşa, sare undeva la 36%, vorbim despre creşteri importante”

Ea a dat exemplul unui director de şcoală grad I care va putea avea 11 484 de lei, fără sporuri, după majorările din luna iunie a acestui an, în timp ce salariul unui director de şcoală grad II va fi de 11.812 lei la care se pot adăuga sporuri.

„De asemenea, un profesor cu grad didactic I, cu peste 25 de ani vechime, în iunie va câştiga un salariu brut de aproximativ 10.232 de lei, iar un debutant, în luna iunie, va câştiga un salariu brut de 6.446 de lei, mă refer la debutanţii de până la un an vechime, la care se pot adăuga diferite sporuri”, a explicat Deca.

Aceasta a amintit că bugetul educaţiei este de 4,3% din PIB, în valoare de 74 de miliarde de lei.

„Din nou, o sumă istorică, care, însă, sigur că da poate fi îmbunătăţită în anii următori pentru a permite implementarea tuturor reformelor din Legea învăţământului preuniversitar”, a adăugat Deca.