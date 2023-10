Invidia românilor pe salariile mari ale altora: "Observ dorința ca cei fără studii să câștige tot timpul mai puțin, doar fiindcă n-au fost la facultate"

Mulți români fac față cu greu cheltuielilor de la o lună la alta și sunt tot mai preocupați de creșterea veniturilor și de câștigurile altora.

Subiectul este de interes și pe rețelele de socializare. O postare legată de câștigurile celor care au făcut o facultate și ale celor care nu au petrecut prea mult timp pe băncile școlii, preferând să învețe o meserie s-a transformat într-o dezbatere cu opinii pro și contra.

"Despre snobismul unor oameni cu școală multă"

"Postez următoarele fiindcă am văzut niște discuții unde niște domni postau salariile șaormarilor și lucrătorilor din Lidl, cumva fiind lezați de ideea că salariile respectivilor sunt apropiate de cele ale medicilor rezidenți, fără a lua în calcul multitudinea de variabile în ceea ce privește câștigurile și oportunitățile pe termen mediu și lung. Chiar dacă intenția din spatele postărilor era mai degrabă despre faptul că rezidenții câștigă puțin, tot nu mi se pare ok comparația fiindcă implică un dispreț față de categoriile respective. Nu mai vorbesc de alte echivalări cu salariile altor categorii care lucrează predominant în privat iar comparația cu salariile oferite de stat nu-și are rostul."

"De ce câștigurile ar trebui să fie direct proporționale cu anii de școală?"

Acesta a dat și câteva exemple concrete de situații și câștiguri care stârnesc indignare sau invidie.

"Bun, acestea fiind spuse, mai am și alte exemple:

Un domn cu facultate de inginerie care e super ofticat pe o cunoștință care a lucrat aproape 10 ani ca șofer pe tir și banii i-a investit într-o mică afacere, din care a ajuns să câștige bine. Respectivul, aparent, are numai invidie față de persoana respectivă fiindcă nu i se pare normal să facă mult mai mulți bani decât el dacă nu are "școala lui".

Un fost coleg de liceu ofticat pe alt fost coleg de liceu care n-a luat bac-ul (a fost singurul din clasă), dar care a făcut niște cursuri de calificare prin străinătate, a lucrat ca ucenic niște ani și acum montează instalații, făcând destul de mulți bani din activitatea asta. Același raționament, și anume că n-are anii lui de școală și că nu e normal ca respectivul să câștige atât de mult, pe când el, cu diplomă prestigioasă în domeniul X, face cu mult mai puțin.

O rudă de-a mea, a cărei odraslă a terminat o facultate "grea" e ofticată pe altă odraslă din neam fiindcă respectivul e frizer la un salon super fancy, unde face aproximativ 10 000 RON pe lună, cu tot cu bacșișul impozitat, la vârsta de sub 25 de ani. Iar când a auzit că persoana respectivă are planuri să-și deschidă propriul salon, invidia a crescut exponențial. Tot din același raționament.

Eu observ cumva un trend din partea multor oameni "cu școală" și anume dorința ca cei fără studii să câștige tot timpul mai puțin, doar fiindcă n-au fost la facultate și n-au "școală".

Mie, personal, mi se pare un mod de gândire scârbos și complet nejustificat, atâta timp cât oamenii fac bani în mod legal. De ce câștigurile ar trebui să fie direct proporționale cu anii de școală și de ce persoanele, chipurile, needucate ar trebui să fie condamnate la sărăcie?

Voi ați observat astfel de mentalități?", a întrebat pe Reddit autorul postării.

"Să moară capra vecinului e cea mai iubită meserie din România"

Subiectul este de interes printre utilizatorii platformei, iar părerile sunt împărțite.

"În lumea academică nu există nicio diferența între domeniul academic și viață reală; în viață reală, există și uneori diferența este uriașă!Bineînțeles că nimeni din învățământul formal nu va dezvălui asta studenților și elevilor pentru că ar însemna să-și taie craca de sub picioare. Un alt adevăr brutal pe care nu îl preda nimeni și pe care mulți îl descoperă pe propria piele este acela că lumea reală este profund nedreaptă, dominată de inegalități, neprevăzut, incertitudine, reavoință și aleatoriu. Eforturile depuse în învățământul formal și credențialele obținute de acolo nu garantează prosperitatea ci deschid anumite portițe profesionale și cam atât."

"Să moară capra vecinului e cea mai iubită meserie din România alături de iarbă e mai verde dincolo."

"Lumea uită și câte ore stau oamenii ăia în picioare. Câtă marfă cară unul de la Lidl și câte înjurături își ia la casă? Câte ore stă în picioare un frizer și inhalează păr, ascultă tot felul de căcaturi și încearcă să creeze o atmosferă plăcută pentru client?"

"Doar pentru că avem o diplomă nu înseamnă că suntem superiori, ci doar că am avut norocul să avem parte de mai multă educație. Orice job implică un efort, fie fizic, fie intelectual. Dacă nu-ți place jobul tău sau salariul e mai mic, well... te poți reprofila."

"Școala nu îți garantează venit"

"Din seria "nu vreau mai bine pentru mine (că tre' să pun osu' și creieru' la muncă), vreau mai rău pentru ceilalți". Apoi patronii/ companiile profită de pe urmă acestei mentalități."

"Școala nu îți garantează venit. Lumea nu înțelege asta. Lumea nu înțelege diferența în a face ceva care îți place, a face bani și a trăi."

"Oamenii care practică o meserie ce salvează vieți, au tot dreptul să fie revoltați.

Nu zic că toți medicii merită, dar per total, e lipsa de ei și în țară probabil vor rămâne doar incompetenții și spagarii dacă salariile vor rămâne atât de mizerabile."

"Păi facultatea nu e de toți, la fel cum nu e nici să îți faci o afacere sau să lucrezi cu oamenii, cu copiii, etc. Exemplele pot continua.

E stupid să crezi că doar cei cu facultate merită să câștige mult. E nevoie în societate și de frizeri, șoferi, bucătari, instalatori șamd, nu doar de medici, IT-iști și ingineri.

Aici pur și simplu persoanele menționate sunt invidioase. Am un coleg de facultate care nu a luat licența, dar și-a făcut firma de construcții/ instalații și e de departe cel mai avut dintre noi. Dar de când îl știu, omul muncea de dimineață până seară."

"Românii au o cultură foarte toxică din punct de vedere al competiției și comparației cu alte persoane.

E și o societate foarte ierarhică, în care anumite categorii sunt demne de respect pe când altele nu. Nu e o fărâmă de respect pe care o dai tuturor semenilor tăi, ci mult sau deloc după clasa socială din care faci parte. Așa că evident că un doctor nu vrea să fie asociat cu un saormar. Chiar dacă și ei și saormarii ar avea salarii uriașe, tot ar fi deranjați de asta pentru că le pătează statusul mult prețuit."

"Am cunoscut destui idioți cu diplome și destui oameni sclipitori fără diplome"

"Din 42 de ani cu totul, am 60%+ petrecuți în școală. Singurul beneficiu este că-s impozitat mai blând; sau eram; nici nu mai știu și nici nu m-a mai interesat cu idioții ăștia de ne conduc în mod evident precum se conduc vacile la muls.

Dar în termeni de "om cu școală vs om fără școală" am cunoscut destui idioți cu diplome și destui oameni sclipitori fără diplome încât să realizez că nu spune nimic despre o persoană diplomă ce o afișează sau titulatura prezentată.

În ziua de astăzi când cineva vine și mi se prezintă "inginer Cutarita" sau doctor sau specialist sau orice altă meserie, din prima mă aștept să văd frustrări și o persoană unidimensională, încuiată la minte cu un ego fragil."

"România este țara unde oamenii aveau (unii încă au) tăbliță pe ușa la intrare cu "inginer X-ulescu"

