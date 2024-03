Conflictele care apar din cauza diferențelor salariale într-un cuplu. "Dacă un bărbat trebuie să plătească mereu, atunci o femeie trebuie să facă treabă în casă"

Discuțiile care pornesc de la bani reprezintă o sursă de conflicte în multe cupluri. Certurile sunt frecvente când resursele financiare nu sunt suficiente, dar și atunci când unul câștigă sume multe mai mari de bani față de celălalt.

Este cazul relatat de un tânăr în mediul online. Acesta a mărturisit că acoperă cele mai multe dintre cheltuielile care apar în viața de cuplu.

Ultima ceartă avută cu partenera de viață a pornit de la lipsa unui cadou de 8 Martie, dupa cum a scris pe Reddit, în căutarea unor opinii.

"Cum stau lucrurile în relațiile unde există discrepanțe salariale"

"Eu 30 de ani, ea 27. Sunt cu prietena mea cam de 5 ani, am cerut-o și în căsătorie. Ideea e că vreau să știu cum stau lucrurile în relațiile unde există discrepanțe salariale, de exemplu eu câștig cam 15000 lei și ea 3000, eu plătesc chirie, întreținere facturi etc, cumpărăturile and so on, ideea e că … când sunt evenimente de genul ziua îndrăgostiților, 1 martie, 8 martie etc. ea se așteaptă că eu să îi iau ceva cadou scump (300 lei+), e normal?

Lună de lună ea rămâne fără bani, în condițiile în care eu plătesc la nunți, evenimente, vacanțe etc. Nu știu, mi-aș dori să aud o părere de la persoanele ce sunt în situații similare. Ne înțelegem în mare parte a timpului și simt că mă iubește, dar cu toate astea mi se pare ciudat că sunt momente când spune “asta trebuie să facă un bărbat”, dar nu există să spună “asta face o femeie”, de asta eu îmi calc singur, mâncare, curățenie, deoarece eu lucrez de acasă și ea merge la birou.

Ads

De exemplu azi (8 martie) nu i-am luat flori, dar am comandat de mâncare, am făcut curățenie și m-am purtat super frumos cu ea, și ea mi-a zis că nu o respect că nu i-am luat flori și cadouri, probabil are dreptate la faza asta (era drăguț să-i iau niște flori). Nu știu… poate nu simt nevoia să-i iau chestii deoarece plătesc mereu doar eu, și mi-a intrat în subconștient", a scris acesta pe Reddit.

"O relație ar trebui să fie un parteneriat"

Postarea a strâns peste 700 de comentarii în care utilizatorii platformei au analizat cazul sau au dat exemple personale.

“Dacă lucrezi de acasă nu înseamnă că ce e de făcut în casă faci doar tu. Eu de la asta aș pleca, nu de la diferența de venituri.”

“Și eu sunt 27F și câștig în jur de 8000 iar partenerul meu câștigă mai puțin. La noi e invers. Și totuși, plătim pentru totul împreună. Și eu lucrez de acasă și mai fac chestii prin casă când am timp, sau îi gătesc dacă ajunge acasă târziu și am timp. Dar și el face gesturi frumoase. Îmi comandă de mâncare când vede că am lucrat toată ziua și sunt foarte obosită, mă duce la birou dacă e nevoie să merg, etc. O relație ar trebui să fie un parteneriat, nu ca unul să fie doar provider și celălalt profitor. Poate să facă și ea gesturi frumoase care nu costă bani.

Ads

Pe lângă asta amândoi ne străduim să facem mai mulți bani să putem face mai multe chestii mișto împreună. Știm că acum poate avem joburi ok, dar dacă unul rămâne fără job (nu știi niciodată) putem să contăm pe celălalt și pe economiile noastre. Un parteneriat, cum am zis.. Cred că ar trebui să stați jos și să discutați despre asta. Nu cred că ar fi un dealbreaker, se poate discuta. “

“Un tânăr sărac pleacă din satul lui în lume, muncește și ajunge miliardar.

La bătrânețe, se decide să se întoarcă în satul lui și să acorde o sumă lunară tuturor consătenilor săi că să simtă că dă înapoi societății. Sătenii sunt foarte bucuroși și îi mulțumesc.

Într-o zi află că toate investițiile lui au picat și că nu mai are niciun ban. Văzând că nu mai primesc suma de bani lunar de la el, sătenii se strâng în fața casei lui nervoși, strigând "Unde-s banii noștri?!" Cam asta e situația ta pusă în perspectivă. Tragi ce concluzie vrei tu.”

Ads

"După ce obișnuieșți pe cineva cu o favoare, îl crede privilegiu. Mai ales dacă e needucat și începe să creadă că i se cuvine pentru că tu ai bani și el nu."

"

cum face partenera să-și crească veniturile? Ori e mulțumită pe 3000 de lei?"

Unul dintre cei care au comentat se plânge de o situație asemănătoare.

"În aceeași situație mă aflu și eu acuma, i-am luat un apple watch de 8 martie și nu a fost mulțumită că nu îl poate conecta la Samsung. Are 2 telefoane iPhone și Samsung, samsung-ul este de firma.

M-a pus să îi fac retur și toată ziua a dat vina pe mine că nu m-am interesat dacă apple watch-ul merge pe Samsung, când eu l-am cumpărat pentru iPhone-ul ei personal

Simt că îmi pierd mințile și încep să mă gândesc cum să dau eject la această relație."

"Nu contează cât de mulți bani (cadouri sau orice altceva) dai unui profitor, prima dată când nu-i mai dai o să se supere pe tine pentru că i se pare deja normal să primească pomană, și o să spună că nu-l respecți. Eu aș avea o problemă cu remarca asta.

Ads

Dacă dau mai mult într-o relație e pentru că vreau eu. În momentul când mi s-a reproșat că am dat doar 75% și n-am plusat la 80% deja văd roșu.

O altă discuție în situații de genul ăsta, e cum face partenera să-și crească veniturile? Ori e mulțumită pe 3000 de lei și nu o mai interesează evoluția personală pentru că te are pe ține?"

"Am și eu luni în care nu mă ajung cu banii până la salariu și ÎMPRUMUT de la iubitul meu"

O tănără a relatat care sunt regulile pe care chiar ea le-a impus în relație, când vine vorba de bani.

"Între mine și iubitul meu e a fost o discrepanță destul de mare, mi am luat al doilea job și tot nu îl ajung din urmă. Plătim totul 50/50, refuz și am refuzat mereu ideea asta de bărbat care trebuie să plătească la întâlnire, chiria și altele. Am și eu luni în care nu mă ajung cu banii până la salariu și ÎMPRUMUT de la iubitul meu, nu cer.

Ads

Avem și o regulă (impusă de mine): cadourile de zile de naștere să fie în același range de preț, cu un maxim de 300 de lei pt că știu că eu atât îmi permit.

Cadouri de 1 și 8 martie nu aștept, dar i-am spus că dacă insistă să îmi ia ceva să nu depășească 50 de lei.

La nunți/ botezuri plătește integral doar unul din noi, dacă suntem invitați din partea mea plătesc eu, dacă suntem din partea lui plătește el.

Ieșirile în oraș sunt 50/50, rar îl las să plătească integral, și dacă o face plătesc eu boltul spre casă. Chiar dacă eu am 2 joburi și el 1, treburile în casă le facem 50/50.

Eu am fixul ăsta să nu accept ajutor material de la nimeni chiar dacă sunt la limită pentru că părinții mei au trăit toată viața din cerșetorie pe la neamuri, cunoscuți și necunoscuți. Toată umilința pe care o simțeam când mă trimiteau la magazin să mai iau pe datorie câte ceva de mâncare și țigări la bucată, privirile oamenilor din magazin, modul în care mă certă pe mine vânzătoarea că nu își plătesc ei datoriile, m au făcut să fiu foarte anti tot ce ține de generozitatea altora.

Mă simt mult mai bine știind că stau să mă chinui și calculez fiecare leu decât să ajung să cer ajutor.

Probabil și eu sunt toxică în gândire și o duc la extrem, dar prietena ta e profitoare rău și ar trebui să o închei acum, înainte să îți facă un copil și să zică că ea nu se mai întoarce la muncă că oricum tu câștigi mult mai mult decât ea”

“Ca să ți-o dau pe față, chiar dacă o să par nesimțit, prietena ta este UN PARAZIT.

Este genul de persoană pe care o vezi pe tiktok că zice "bărbatul trebuie să plătească mereu" și apoi rămâne fără răspuns când este întrebată "dar tu ce aduci în relație?".

Tu muncești cât pentru amândoi, îți calci hainele, îți faci mâncare și curățenie. Deci ea ce face? Merge la birou toată ziua și apoi se plânge că nu are bani și nu primește cadouri? Spune-i ei să gătească și să facă curat. Dacă un bărbat trebuie să plătească mereu, atunci o femeie trebuie să facă treabă în casă. Mi se pare perfect normal. Pun pariu că nu o să îi convină.

Nu prea ai ce să îi faci unei persoane de genul asta. Oamenii se schimbă greu și doar atunci când vor să facă asta. Îți urez succes dacă vrei să continui relația asta. Eu sincer i-aș fi pus punct de mult timp. Să vedem ce cadouri de 300 de lei o să primească ea când abia își plătește chiria cu salariul.”

"Nu văd nimic normal în comportamentul ei. Am fost în situație foarte similară. Cu discrepanță mare, eu mult, ea puțin. Am făcut eforturi amândoi să ne ocupăm de lucrurile casnice cât de cât egal, indiferent de venit. Pe lângă asta, deși nu avea bani, fiind până la urmă la început, a înțeles că banii pe care îi facem sunt valoroși și e posibil cândva să nu mai fie. Așa că am strâns cureaua împreună și am făcut cu ei ceva ce astăzi ne-a făcut viața mult mai ușoară și ne-a scos dintr-o situație dificilă. Chiar dacă nu avea bani să contribuie, a înțeles că trebuie să îi chibzuim cu atenție și nu a avut pretenții nerezonabile, a fost teamwork. Îi sunt în continuare foarte recunoscător pentru atitudine. Nu cred că e ok și nici nu mai e la vârsta la care să nu înțeleagă valoarea muncii, dar un buchet de flori de 8 martie mi se pare totuși o pretenție rezonabilă.”

Ads