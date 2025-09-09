Profesorii sunt bine plătiți în România, indiferent de nivelul la care predau, arată un raport internațional. Unde sunt cele mai mari venituri. Cum ne comparăm cu alte țări.

România este una dintre puținele țări unde profesorii câștigă, în medie, mai mult decât cei mai bine plătiți salariați, adică cei cu studii superioare. Iar dintre profesori, cel mai bine câștigă cei din educația primară. Potrivit raportului Education at a Glance (EaG 2025), editat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), dat publicității marți, 9 septembrie 2025, a fi profesor în România poate fi o carieră mai bună decât altele, cel puțin din punct de vedere al salariului.

Profesorii câștigă mai mult decât alți salariați cu studii superioare în România, Costa Rica, Peru și Portugalia, indiferent de nivelul de educație la care predau. Salariile profesorilor le depășesc pe alea ale salariaților cu studii superioare cu peste 50% în Costa Rica (profesorii din educația liceală) și Peru (educație primară)

Cadrele didactice din învățământul primar din România câștigă în medie cu 14% mai mult decât angajații cu studii superioare, în timp ce în țările OCDE, cadrele didactice din învățământul primar câștigă, de obicei, cu 19% mai puțin.

S-au luat ca punct de referință salariații cu studii universitare pentru că, în România, aceștia câștigă cu 41% mai mult, în medie, decât cei care au doar studii liceale. De asemenea, în România, 92% dintre cei care au terminat o facultate au un loc de muncă, peste media OCDE de 87%. Totuși, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică punctează că doar 19% dintre românii între 25 și 64 de ani au studii superioare, în timp ce media OCDE este de 42%.

Salariile cadrelor didactice din România sunt relativ ridicate, potrivit raportului OCDE. În plus, cadrele didactice pot primi compensații suplimentare pentru predarea unui număr mai mare de ore, pentru participarea la programe de mentorat sau pentru îndeplinirea de sarcini speciale suplimentare.

Elevii din România beneficiază de puțin peste 6.000 de ore de învățământ obligatoriu în învățământul primar și gimnazial (cu aproximativ 1.600 de ore mai puțin decât media OCDE), din care 46% și, respectiv, 29% sunt alocate matematicii, citirii, scrierii și literaturii.

Multe țări se confruntă cu o penurie de profesori, reflectată nu numai în numărul de posturi didactice neocupate, ci și în alți indicatori, cum ar fi ponderea profesorilor care nu sunt pe deplin calificați în cadrul personalului didactic. În cele 14 țări și economii pentru care au fost disponibile date pentru raportul OCDE, sunt neocupate în medie 1,6% din posturile didactice, iar 4,9% dintre profesori nu sunt pe deplin calificați.

În România, ponderea posturilor didactice neocupate este de 1,9%, iar ponderea cadrelor didactice care nu sunt pe deplin calificate este de 2%. Cu toate acestea, comparațiile între țări ale acestor date trebuie făcute cu și mai mare prudență decât în alte domenii, deoarece procesele de recrutare a cadrelor didactice variază semnificativ, de la sisteme centralizate cu examene naționale competitive până la angajări complet descentralizate la nivel de școală, ceea ce face dificilă compararea nivelurilor de posturi vacante, menționează raportul OCDE.

Atragerea profesorilor aflați la a doua carieră poate contribui la atenuarea deficitului de cadre didactice, aducând în același timp în profesie persoane cu o experiență mai vastă. Pentru a sprijini acest demers, 16 din 28 de țări cu date disponibile oferă căi alternative dedicate pentru persoanele care își schimbă cariera. În schimb, România nu oferă căi dedicate pentru profesorii aflați la a doua carieră, arată raportul.

Salariile competitive pot face profesia de cadru didactic mai atractivă, mai ales că în multe țări profesorii câștigă mai puțin decât alți lucrători cu studii superioare. În România, salariile reale ale profesorilor din învățământul primar sunt cu 14% mai mari decât cele ale lucrătorilor cu studii superioare care lucrează cu normă întreagă pe tot parcursul anului, comparativ cu o medie de 17% mai mică în întreaga OCDE. Cu toate acestea, creșterea salariilor profesorilor poate fi dificilă din punct de vedere financiar, deoarece costurile cu personalul reprezintă cea mai mare parte a cheltuielilor pentru educație, potrivit raportului.

Profesorii care participă la activități școlare sau de management, pe lângă îndatoririle lor didactice, primesc o compensație financiară suplimentară în majoritatea țărilor și economiilor pentru care sunt disponibile informații. În România, profesorii pot primi o compensație suplimentară pentru predarea unui număr de ore mai mare decât cel obligatoriu, pentru participarea la programe de mentorat pentru profesori noi sau pentru îndeplinirea unor sarcini speciale suplimentare. În plus, ei pot primi o indemnizație de rezidență sau o compensație suplimentară pentru predarea pentru elevi cu nevoi speciale sau într-o zonă defavorizată, îndepărtată sau cu costuri ridicate.

Numărul de ore de învățământ obligatoriu afectează costurile salariale ale cadrelor didactice, deoarece influențează numărul de cadre didactice necesare, combinat cu alți factori, cum ar fi dimensiunea clasei și timpul de predare al cadrelor didactice. În România, elevii beneficiază de 540 de ore de învățământ obligatoriu pe an în învățământul primar și de 834 de ore în învățământul gimnazial. Acest număr este sub media OCDE de 804 ore în învățământul primar și 909 ore în învățământul gimnazial.

De asemenea, vacanțele școlare în învățământul primar durează 16,6 săptămâni pe an în România (toate vacanțele combinate), comparativ cu 13,5 săptămâni în țările OCDE.

În România, 46% din timpul de instruire în învățământul primar este alocat matematicii și citirii, scrierii și literaturii, procentul scăzând la 29% în învățământul secundar inferior. În comparație, media OCDE este de 41% din timpul de instruire în învățământul primar și 27% în învățământul secundar inferior dedicat acestor discipline de bază.

Proporția tinerilor adulți (cu vârste cuprinse între 25 și 34 de ani) fără studii secundare superioare continuă să scadă în țările OCDE, ajungând la o medie de 13%. Această tendință continuă și în România, unde proporția a scăzut de la 26% la 24% între 2019 și 2024.

În medie, în țările OCDE, 42% dintre persoanele cu vârste cuprinse între 25 și 64 de ani dețin o diplomă de studii superioare, comparativ cu doar 19% în România. Proporția este ușor mai mare în rândul persoanelor cu vârste cuprinse între 25 și 34 de ani din România (23%), dar a scăzut față de 2019 (26%).

În ciuda unui nivel salarial sub medie pentru adulții cu studii superioare, un nivel de studii mai ridicat garantează în continuare perspective solide de angajare: 92% dintre tinerii adulți cu studii superioare din România sunt angajați, comparativ cu 87% în medie în țările OCDE.

Sistemele de învățământ trebuie să se adapteze la schimbările în numărul de copii, extinzând sau reducând oferta în consecință. În multe țări, populația copiilor cu vârste cuprinse între 0 și 4 ani s-a schimbat semnificativ între 2013 și 2023 și se preconizează că va continua să se schimbe până în 2033. România a înregistrat o scădere de 5% a numărului de copii cu vârste cuprinse între 0 și 4 ani și se preconizează că va înregistra o scădere de 11% între 2023 și 2033.

