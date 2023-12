Românii pe care nu îi deranjează să spună ce salariu câștigă: "17.000/ lună și încă 50.000 anual bonus"

Persoan[ care verifică câți bani are în portofel FOTO Unsplash

Cei mai mulți oameni preferă să nu împărtășească informații despre salarii pentru a evita comparațiile și tensiunile între colegi. Pe de altă parte, confidențialitatea poate fi impusă de politici ale companiei.

Pe cât de mare este discreția în jurul acestui subiect, pe atât de amplă este curiozitatea.

O temă de discuție cu acest subiect a fost lansată în mediul online, numărul celor care au acceptat să răspundă fiind mare.

"Ce funcție ocupați și ce salariu aveți?" a întrebat un utilizator al platformei Reddit.

"Arhitect, vechime 7 ani, 5.800 net fără beneficii"

Unele câștiguri lunare sunt foarte mari, iar altele, sub așteptări.

"Fierar betonist freelancer (PFA). 2500-8000 de lei net pe luna, depinde cât lucrez, și de sezon. iarna mai puțin, vara mai mult."

"Cloud Architect / DevOps / SRE, lucrez de 19 ani în domeniu, am două contracte de muncă (CIM-uri), unul de 15 ani, unul de 10 ani.

La cel de 10 ani am în prezent ~ 8150 euro net (40 500 lei) / lună, la cel de 15 ani am 7000 de lei net / lună (aici am rol de consultant, muncesc în medie doar câteva ore pe lună)."

"Inspector achiziții publice, grad superior 1, 15 ani de experiență și am ~6.000 de lei salariul net, asta pentru toți care sunt curioși de salariul "baban" al funcționarilor publici."

"Consilier registru agricol, grad principal, 6 ani experiență - ~4000 lei net."

"Project manager în construcții. Aprox. 18k RON, cu tot cu bonusuri."

"Programator C++, 2.5 ani experiență, 7.500 lei net."

"Inginer geodez într un oraș sub 15000 locuitori, lucrez în principiu birou, salar 5500 după 6 luni."

"Profesor 13 ani, 3.200 net"

"Tech support (networking) 3500 lei net + 500 lei bonuri + al 14-lea salariu - remote."

"Șef lucrări în universitate de stat, cu experiență de 12+ ani 4800 net."

"Customer Support pe franceză la 2 firme, 9450 lei net.

"Achiziții (Sourcing Manager), 8000 RON (bonuri neincluse în suma asta), București, 5 ani jumătate experiență."

"Consilier Juridic - 6600 net - 6 ani experiență."

"Medic rezident urologie la final de an I. Între 4400 - 4700 net. Depinde de orele de sală din luna respectivă. Numărul de ore de muncă pe zi variază de la 6-7 până la 12, în funcție de volumul de muncă."

"Nu eu, soțul. Lead electrical supervisor pentru o companie de turbine eoliene. Aproximativ 9000 eur pe lună, chirie și mașină inclusă în banii asta. Este freelancer."

"Inginer agronom cu responsabilități la nivel european 24.000 ron net"

"Barman, 6 ani exp, 4000 lei/luna net plus tips. Deci undeva între 5000-9000."

"Inginer Agronom cu responsabilități la nivel european 24000 ron net cu tot cu bonusuri."

"Software Test Engineer la Deutsche Bank, 9500 lei net + bonuri de masă. Experiență în testare: cam 9 ani."

"Telecomunicații, around 5k RON, un an experiență, fără studii în domeniu."

"Data Engineer - vechime 6 luni, ~7000 de lei cu bonuri, Cluj-Napoca."

"Medic veterinar în cadrul unui DSV - experiență 3 ani, salariu 4400 net."

"Chef cu 5 ani experiență, 5100 net."

"Secund mecanic maritim 9800 $"

"Inginer proiectant structuri (beton, zidărie, lemn și metal) 6 ani experiență că și inginer, 10 ani că și desenator tehnic - 11,000 net iar când am lucrări suplimentare poate varia de la 15,000 la 30,000+ dar și bag ca migu și sacrific zile de weekend atunci. Am început cu 500 lei pe lună salariu și zero timp de altceva decât muncă și somn. Acum îmi permit să mai stau și pe Reddit de la birou."

"Ofițer electrician maritim, 7900 dolari pe luna, dar împărțiți la 2 suma deoarece muncesc doar 6 luni pe an (acasă în rest)."

"Telecomunicații, cel mai salariu a fost 5300. Lucrez de 5 luni, fără nici un fel de experiență în forța de muncă anterioară."

"În contractul de muncă ocup funcția de “Ajutor Programator” pentru că nu am studii superioare, în realitate fac muncă unui front end developer cu puțin backend (Salvare date în db, query date din db, lucruri uzuale). Fac site-uri, mai pe românește. Câștig 6000 lei net."

"Call center, 2280 net + tichete de masă + bonusuri 20 de ani, student anul 2."

"Junior buyer la Lidl. Salariu ~5400 Net. Fără experiență în domeniu doar 3 ani în audit."

"Asistent Universitar Doctor, oraș de mărime medie, un pic sub 5000 RON, vechime puțin peste 5 ani, tichete de vacanță de 1450 de lei pe an și un card cadou de 300 RON/an de la sindicatul unde contribui cu 600 RON/an.".

"Bucătar, 15 ani, experiență 7000 RON net"

"Inginer telecom, 7500-9000 ron în medie (variază din cauza oncall-ului și a overtime-ului ocazional)."

"Game Presenter pentru un cazino online în București, 4280 de lei + bonus de 950."

"Inginer proiectant instalații (HVAC+Sanitare), 3 ani experiență în firma, 7300 RON net, Cluj-Napoca, WFH 2-3 zile pe săptămâna, când nu pot să mă trezesc să ajung pe 8 la birou.

Edit: Plus 2000-6000 RON din freelancing, depinde de lună și de câte proiecte am."

"23k Ron/lună. Venituri pasive din chirii."

"Economist (4 luni exp) într-un oraș din provincie -> 3450 lei (salariu net + bonuri)."

"Mecanic industrial fabrică de malț.3400€ brut. …undeva în Europa 14 ani vechime."

"Bugetar administrația centrală brut 12.300 brut"

"Și eu și soția lucrăm în IT. Eu teamlead, ea senior software developer, amândoi pe CIM. Veniturile combinate lunare (fără bonusuri anuale, al 13-lea salariu etc) sunt pe la 9000 euro/luna."

"Consultant tehnic și dezvoltator de baze de date, 9500 RON net, 2 ani de experiență."

"Arhitect la bază, 12 ani experiență, project manager într-o corporație, 17k/luna și încă 50k anual bonus."

"6000 net + bonuri 700, operator tratamente termice într-o fabrică. 7 ani experiență."

"Management la corporație - 13k ron."

"Inginer sisteme telecom, 3.5 ani exp, 8000 lei net salariu + tichete de masă 30 lei/zi, decent, însă se putea mai bine."

"Asistent cercetare științifică, 4370 net + bonuri de masă + tichete de vacanță + bonusuri de 1000-2000 de lei net pe luna."

"English Teacher la privat - 15k în lunile bune".

