Câți bani primea pe lună secretara ”de lux” cu indemnizație mai mare decât primarul Iașului. Spor de fonduri europene cu absorbție 0

Secretara primarului Iașiului, Mihai Chirica (PNL), a câștigat în 2024 mai mult decât edilul care îi este șef. În timp ce absorbția fondurilor europene la Iași a fost inexistentă anul trecut, secretara Ioana Turtă a primit un spor de 50% pentru fonduri europene, iar ca membru al Consiliului de Administrație de la Servicii Publice a câștigat chiar și 120 euro pe minut, arată o anchetă a presei locale.

În 2024, secretara primarului Iașiului a câștigat aproape 4.500 euro pe lună net din salariul și indemnizația de membru CA. Mai mult, ancheta a descoperit că și soțul Ioanei Turtă este angajat tot la primăria municipiului Iași.

„Secretara primarului a luat spor de 50% pentru proiecte europene pe toată perioada anului 2024, deși Iașul nu mai absoarbe deloc sume de la UE”, se arată în ancheta reporteris.ro, care arată și cum Ioana Turtă era remunerată cu 1.800 de euro pentru ședințe de 15 minute ale CA Servicii Publice Iași, adică cu 120 euro pe minut.

Salariul lunar net pentru funcția de secretară a primarului Mihai Chirica este de 11.400 lei, inclusiv un spor de 50% pentru proiecte europene, deși Iașul nu a absorbit astfel de fonduri în 2024.

Venitul mediu lunar al secretarei în 2024 a fost de 22.237 lei, aproximativ 4.447 euro. Primarul Iașiului câștigă doar 19.073 lei, cu peste 3.100 de lei mai puțin ca propria angajată.

La primărie, lucrează și soțul bugetarei „de lux”, cu un câștig mediu lunar în 2024 de 6.352 lei net.

