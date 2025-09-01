"Nu pot pune austeritatea doar pe spatele oamenilor". Ministrul Energiei a donat și în august statului 20% din salariul său

Autor: Adrian Zia
Luni, 01 Septembrie 2025, ora 23:07
255 citiri
Bogdan Ivan, ministrul Energiei FOTO Hepta

Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a anunţat luni seară, 1 septembrie, că a donat şi în luna august 2.500 de lei – 20% din salariul său. ”Nu pot pune austeritatea doar pe spatele oamenilor”, a transmis Ivan, cerând celor din companiile subordonate ministerului să-i urmeze exemplul.

”Şi în luna august, aşa cum am promis, am făcut transferul de 2.500 de lei în conturile Ministerului, 20% din salariul meu, pentru că odată ce am spus un lucru, vreau să-l duc până la capăt, nu pot pune austeritatea doar pe spatele oamenilor, doar pe spatele celor cu venituri mici care au avut de pierdut în această perioadă”, a transmis, luni seară, ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

Acesta cere colegilor din companiile subordonate ministerului să-i urmeze exemplul.

”Cred că e normal ca fiecare reprezentant al statului din ecosistemul ăsta de energie, din care fac eu parte şi pe care vremelnic îl conduc, să facă acelaşi gest, aşa cum şi luna trecută au făcut-o foarte mulţi colegi din conducerea companiilor din subordinea Ministerului”, a mai transmis ministrul.

Acesta consideră că, ”dacă vrem o Românie mai bună, trebuie să începem cu propriul exemplu”.

