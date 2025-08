Cum a obținut un tânăr o poziție de conducere, cu un salariu uriaș: "Am mințit în totalitate în CV și am trecut firme inventate ca referințe"

Un tânăr care nici măcar nu a absolvit facultatea susține că a obținut o poziție de conducere, plătită cu un salariu generos, mințind în totalitate în CV și inventând firme pentru referințe.

Noah Reedyson, în vârstă de 21 de ani, din New York, a povestit în exclusivitate pentru Daily Mail că a decis să mintă în CV „din disperare”.

El spune că traiul în Manhattan este „foarte scump”, iar el se chinuia să „facă față cheltuielilor” lucrând într-un „job obișnuit”. A vrut să găsească un loc de muncă mai bine plătit, dar știa că nu va fi angajat pe baza experienței reale așa că a inventat totul.

„În afară de nume și adresă, am mințit în legătură cu absolut totul [în CV],” a mărturisit el.

„Am inventat nume false de companii la care chipurile am lucrat și am spus că am o diplomă de facultate, ceea ce nu e adevărat.”

Noah a explicat că, atunci când aplica pentru un loc de muncă, urmărea pe YouTube videoclipuri de tip „o zi din viața unui angajat” din acel domeniu, ca să învețe cuvintele-cheie potrivite pentru interviuri.

„Am spus totul cu suficientă încredere încât să mă creadă. Privesc totul ca pe un joc,” a continuat el. „Cele mai mari minciuni pe care le-am spus la interviuri sunt că sunt campion NCAA și că am cântat la saxofon pentru Shania Twain. Nimeni nu m-a întrebat nimic.”

Ads

El susține că „nu s-a simțit niciodată îngrijorat că va fi prins”, pentru că nu avea nimic de pierdut.

Iar odată ce a început să mintă, a devenit dependent de sentimentul pe care i-l oferea.

"Ce să-mi facă?"

„Când am început să mint, mi-am dat seama că îmi place mult senzația. Parcă aveam control asupra propriei vieți,” a spus tânărul de 21 de ani.

„Nu m-a speriat niciodată ideea de a fi prins. Ce să-mi facă? Să mă dea afară dintr-un job pe care nu îl am?”

„Ca să-l citez pe Marcus Aurelius: «De ce îți este frică să pierzi ceva, când nimic din această lume nu îți aparține?»”

Noah a devenit viral pe TikTok după ce a postat un videoclip în care mărturisește că a mințit și încurajează și pe alții să facă la fel.

În clipul care a fost vizionat de peste 55.000 de ori, el spune: „Caut de lucru de ceva timp și, sincer, îmi merge destul de bine pentru că niciun cuvânt din CV-ul meu nu e adevărat. Totul e absolut inventat. N-ați crede ce minciuni am spus și cât de bine mă descurc la interviuri.”

Ads

„Am dat un search pe Google după câțiva termeni și i-am aruncat acolo. La un interviu am spus: «Am depășit OTE-urile [așteptările de performanță] cu 25%, menținând creșterea bazei de clienți.» Și au fost foarte impresionați.”

„La altul am spus că am lucrat ca agent de vânzări la Prime Seven Real Estate. Un tip s-a uitat pe CV și a zis: «Prime Seven e o companie foarte bună.» Am inventat-o. Nici nu există. Atât de naivi sunt unii.”

Noah a dezvăluit pentru Daily Mail că a fost recent angajat ca director senior într-o companie de nivel mediu, unde câștigă acum 150.000 de dolari pe an.

Totuși, a recunoscut că „se luptă” la locul de muncă deoarece nu are experiență reală.

„Da, îmi e greu cu toate acum, dar la orice job trebuie să înveți cum să te descurci și durează câteva luni,” a spus el.

„M-aș simți necalificat doar dacă piața muncii de azi ar recompensa competența reală.”

În cele din urmă, spune că merge înainte fără regrete – și este doar bucuros că are un salariu mare.

„Câți dintre voi n-ați lucrat cu incompetenți și v-ați întrebat cum naiba au ajuns să aibă jobul ăla? Ei bine, și eu sunt unul dintre ei,” a glumit el.

Ads