Ce aleg românii între un salariu mare și o viață liniștită: "Am renunțat la un job bine plătit după 5 luni extenuante"

Unii români care nu sunt mulțumiți de salariile pe care le câștigă sunt dispuși să lucreze în două sau mai multe locuri, în unele cazuri. Chiar dacă efortul este unul foarte mare, la finalul lunii, câștigurile financiare sunt mulțumitoare.

Nici cei care primesc salarii generoase dintr-un singur loc nu reușesc să câștige foarte ușor banii. Unii stau frecvent peste program sau sunt foarte stresați din cauza atribuțiilor pe care le au.

Un tânăr care a decis să renunțe la un loc de muncă în care era bine plătit a relatat ce l-a determinat să ia decizia, pe moment.

"Ați renunța la un job bine plătit, dar extenuant pentru un job mai slab plătit, dar care îți oferă mai multă liniște?"

Acesta și-a început relatarea experienței personale cerându-le păreri utilizatorilor platformei, dornic să afle ce ar alege aceștia între bani și o viață liniștită.

"Am renunțat la un job bine plătit după 5 luni extenuante și am ales același job dar cu o diferența de 1000 Euro mai puțin la factură și încă trăiesc cu impresia că am făcut o alegere proastă.

Timp de 4 ani am lucrat la patron, 2200 salariu + bonus ce ajungea la 1600-1800 și tips 2000 lei (sunt curier).

În 2023, înainte de perioada Black Friday, am prins ocazia să devin subcontractor, doar că zona de livrare era în alt oraș, aflat la 70 km de depozit, înainte aveam zona de livrare aceeași cu zona unde se află depozitul, deci plecam direct pe zonă.

Am zis să încerc și a fost o mare diferență pentru că am încasat o medie de 15.000 lei/luna fără tips din care trebuia să îmi scad motorina, revizia la 2 luni, cartea de muncă și eventuale reparații la mașină, pentru că făceam 170km/zi. Am rezistat cât am putut, însă m-a prins oboseala mai ales seara, când conduceam spre casă + că au fost zile când plecăm la 7 dimineață și ajungeam și la 9-10 seara (perioada sărbătorilor) și cam asta era rutina, nu mai eram in stare de nimic, ajungeam acasă, mâncam și apoi la somn.

Într-un final am ales să schimb zona și deși e la cel mult 10-15 km de depozit + încă 50 pe zona, dar mă simt mult mai odihnit, concentrat deși timpul de lucru e cam același, dar nu mai fac naveta aproape 3 ore + volum dublu de muncă și factura ajunge la 8-10.000/luna însă am timp să mai fac și alte lucruri fără să ma simt obosit. Sper că am făcut alegerea corectă. Deci ce este mai important pentru voi? Banii sau bunăstarea?", a întrebat acesta pe Reddit.

"Timpul nu ți-l dă nimeni înapoi, bani se mai fac"

Unii dintre cei care au răspuns îi dau asigurări că a luat decizia bună și că timpul liber este mai prețios decât banii.

"Odată ce ai apartamentul tău suficient de mare/casa ta și niște economii: 100% bunăstarea. Pentru mine personal: sunt acolo unde îmi doresc, nu vreau vile, piscine și mașini de lux, deci bunăstarea primează. Timpul nu ți-l dî nimeni înapoi, bani se mai fac."

Alții nuanțează puțin răspunsul și menționează niște sume care ar fi totuși necesare.

"Păi depinde cât rămâi după, nu? Dacă scazi de la 3.000€ la 2.000€, e ok, viață e bună.

Dacă scazi de la 1.500€ la 500€, atunci nu e OK."

"Doar ai grijă, că degeaba ai timp dacă nu îți permiți să faci nimic", îi atrage atenția cineva.

"Degeaba ai ipotetic 10.000 euro salariu dacă ajungi să lucrezi 12 ore ziua și 7 ore noaptea în vis"

Cineva se referă punctual la sănătate, precizând că nici somnul nu mai este odihnitor și devine agitat din cauza grijilor de la serviciu, alterând și mai mult odihna.

"Ai făcut o foarte bună alegere! Trebuie să trăiești pentru tine, nu pentru job. Felicitări! Banii nu aduc fericirea, dar liniștea sufletească, da."

"Un mix din ambele, cu ușoară înclinație spre liniște. Degeaba ai ipotetic 10.000 euro salariu dacă ajungi să lucrezi 12 ore ziua și 7 ore noaptea în vis. Sănătatea trebuie să fie prioritatea #1, atât cea fizică dar și mintală."

"Am timp liber și bani mai mulți decât majoritatea din jurul meu"

Unii reușesc să câștige un salariu generos fără să muncească excesiv. Cel puțin așa pretinde unul dintre cei care au comentat.

"Eu nu m-am dus pe un job mult mai bine plătit (aproximativ dublu) pentru că era cu ~15% mai mult de muncă (1h30 ca timp/zi) și probabil cel puțin dublu ca volum efectiv de muncă.

Nu regret, am reușit să obțin și mai mult timp liber la actualul job (negociat zile de concediu și scăderea programului zilnic) plus mărire de salariu.

Am timp liber și bani mai mulți decât majoritatea din jurul meu. Mulți săracii n-au nici bani, nici timp, cea mai tristă combinație."