Salariul mediu din Bulgaria l-a depășit pe cel din România. Ce au făcut bulgarii să își ridice economia din criză după adoptarea euro

În primăvara lui 2026, salariul mediu din Bulgaria a ajuns la circa 1.120 de euro net pe lună, potrivit unei estimări bazate pe cele mai recente date ale Comisiei Europene, adică cu aproximativ 11 euro peste câștigul mediu din România. Diferența pare surprinzătoare câtă vreme salariul brut românesc rămânea mai mare cu circa 400 de euro, dar, de fapt, felul în care cele două state taxează munca și deprecierea leului din ultimii ani sunt firul roșu care explică o parte importantă a răsturnării de situație, chiar și dacă este vorba de cifre calculate doar la câteva luni după intrarea Bulgariei în zona euro. Cu toate acestea, tocmai faptul că Sofia avea o economie în creștere încă dinainte de schimbarea monedei, iar România se află în continuare înaintea primei etape obligatorii pentru adoptarea ei își spune cuvântul astăzi mai mult ca oricând.

Salariul brut din România e mai mare cu 400 de euro. Diferența se inversează după contribuții

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Institutul de statistică de la Sofia a raportat un salariu mediu brut de 1.444 de euro în perioada aprilie-iunie 2026, în creștere nominală cu 9,8% față de același trimestru din 2025. Astfel, cei aproximativ 1.120 de euro net rezultă din aplicarea contribuțiilor obișnuite ale angajatului, de 13,78%, și a impozitului pe venit de 10% la suma rămasă. Pentru România, media celor trei câștiguri lunare nete raportate de INS, convertite la cursul mediu al fiecărei luni, a fost de circa 1.109 euro, față de aproximativ 1.849 de euro brut.

Impozitul standard pe veniturile salariale este de 10% în ambele țări, dar diferența apare în primul rând la contribuțiile reținute de la angajat, fiindcă la noi în țară, în regimul obișnuit, 25% din brut merg la pensie și 10% la sănătate, iar impozitul se aplică bazei rămase după contribuții și eventualele deduceri, ceea ce înseamnă, concret, că, de exemplu, la un salariu brut echivalent cu 100 de euro, calculul standard, fără deduceri, lasă 58,50 euro angajatului român și aproximativ 77,60 euro celui bulgar. De altfel, costul total al unui loc de muncă include și contribuțiile datorate de angajator, care au altă pondere în Bulgaria, ca să nu mai spunem și că cota bulgară de 10% datează din 2008, cu 18 ani înainte de adoptarea monedei unice.

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Cursul leului și-a spus cuvântul, totodată, mai ales în mai și iunie, când euro s-a apropiat de 5,24 lei, de la circa 5,10 lei în aprilie. În aceste condiții, 5.734 de lei, câștigul mediu net din iunie, valorau aproximativ 1.094 de euro. La cursul din aprilie, aceeași sumă ar fi valorat circa 1.124 de euro, iar diferența de aproximativ 30 de euro generată numai de conversie depășește avansul mediu de 11 euro al Bulgariei din trimestrul respectiv. Peste toate acestea, în iunie, câștigul mediu net din România crescuse cu 3,5% față de iunie 2025, dar puterea de cumpărare aferentă scăzuse cu 6,3%, potrivit INS.

În dialog cu Ziare.com, economistul Adrian Negrescu a confirmat tocmai că „diferențele de taxare dintre România și Bulgaria există de ani buni”, dar că „nu ele explică ce se întâmplă acum. Ce s-a schimbat este ritmul în care cresc veniturile. În Bulgaria, salariile cresc de câțiva ani cu 12-13% pe an, mult peste inflație. La noi, în 2026, salariile au crescut cu 3-5%, în timp ce prețurile au urcat cu aproape 10%. Practic, bulgarii au câștigat putere de cumpărare, iar românii au pierdut. Salariul real al unui român a fost în primăvară cu aproape 7% mai mic decât cu un an înainte. Acesta este efectul direct al creșterii TVA, al scumpirii energiei și al înghețării salariilor la stat”, a explicat economistul. Acesta a fost totodată de acord că deprecierea leului a pus presiune pe buzunarele românilor, mai ales prin prețuri. „Totuși, principala cauză rămâne faptul că salariile nu au mai ținut pasul cu scumpirile. Leul slab a adâncit problema, dar nu a creat-o”, a mai comentat acesta, pentru Ziare.com.

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Bulgaria a stabilizat leva după criza din anii ’90. Economia creștea deja la intrarea în zona euro

Criza din care Bulgaria și-a reconstruit regimul monetar a avut loc la sfârșitul anilor ’90, după prăbușirea unor bănci și accelerarea inflației, când Sofia a introdus, în iulie 1997, un consiliu monetar, un regim în care emisiunea monetară este acoperită de rezerve valutare, iar cursul este fix. Leva a fost legată întâi de marca germană, apoi, din 1999, de euro. Amintim, tototdată, că Bulgaria a intrat în mecanismul european al cursului de schimb, ERM II, în iulie 2020, iar din octombrie același an BCE a preluat supravegherea directă a celor mai importante bănci bulgare. Iar când țara a adoptat euro, la 1 ianuarie 2026, a convertit leva la paritatea pe care o folosea deja, de 1,95583 leva pentru un euro.

E important și să amintim că, în 2025, ultimul an înainte de trecerea la euro, PIB-ul Bulgariei a crescut cu 3% în termeni reali, potrivit datelor revizuite ale institutului lor național de statistică. Consumul și investițiile au susținut activitatea, iar Comisia Europeană a legat o parte din creșterea investițiilor de absorbția mai bună a fondurilor din planul de redresare. Guvernul bulgar a decis încă din noiembrie 2025 ca salariul minim brut să urce la 620,20 euro de la 1 ianuarie 2026, iar în trimestrul al doilea, PIB-ul a crescut cu 2,8% față de aceeași perioadă a anului anterior, susținut de investiții și de consum. Măsurile salariale, cererea internă și investițiile oferă explicații pentru evoluțiile din primele luni cu euro, iar contribuția distinctă a trecerii la euro la creșterea PIB rămâne de măsurat.

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„Pentru bulgari, euro a însemnat în primul rând încredere. Investitorii nu se mai tem că țara ar putea renunța vreodată la cursul fix, așa că riscul de țară a scăzut. Asta se vede în dobânzi mai mici pentru stat, pentru firme și, în timp, pentru populație. Prețul plătit a fost o scumpire a unor servicii în primele luni, pe care BCE o consideră limitată, dar pe care oamenii au resimțit-o din plin. A devenit chiar principala temă politică din Bulgaria”, a mai explicat Adrian Negrescu.

Pentru firme și bănci, schimbarea de la 1 ianuarie însemnat, în plus, că plățile în euro au eliminat conversia între levă și moneda unică, iar băncile bulgare au primit acces la operațiunile de refinanțare ale Zonei Euro. Pentru consumatori, Sofia a impus afișarea prețurilor în ambele monede timp de un an, începând din august 2025, și a urmărit zilnic prețurile a 101 produse cumpărate frecvent. Acestea sunt câteva din criteriile analizate de Eurostat în primele trei luni ale schimbării și a găsit dovezi ale unor efecte asupra prețurilor la nivelul anumitor produse și servicii, cu un impact limitat asupra inflației totale. De pildă, în septembrie, inflația anuală armonizată ajunsese la 5,6% în Bulgaria și la 6,5% în România, dacă ne gândim la scumpirile dintr-un an întreg.

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Vorbim, astfel, despre două țări cu macroeconomii foarte diferite, dacă ne uităm la faptul că Bulgaria a ajuns la decizia de aderare cu un deficit de 3% din PIB și o datorie publică de 24,1% din PIB în 2024, conform datelor folosite atunci de BCE. Situația fiscală s-a deteriorat ulterior în cazul vecinilor sud-dunăreni, Eurostat revizuind în octombrie deficitul Bulgariei din 2025 la 4% din PIB, față de 7,8% în România.

Cel mai recent, în iulie 2026, Consiliul UE a deschis deja o procedură de deficit excesiv pentru Bulgaria pe baza unui deficit estimat la 4,1% din PIB în 2026 și îi ceruse să corecteze dezechilibrul până în 2029. Dar chiar și așa, Bulgaria are de-a face cu un deficit care pentru România ar fi în prezent un rezultat nesperat la final de an, cu toate că a intrat la rândul său într-o perioadă de corecție bugetară.

Unde se află România cu aderarea la euro. Leul este încă în afara ERM II

România și-a asumat prin aderarea la Uniunea Europeană să adopte moneda unică după îndeplinirea condițiilor, dar nici până astăzi nu are o dată de trecere la euro aprobată de Consiliul UE. Leul se află încă în afara ERM II, mecanismul în care moneda trebuie să petreacă cel puțin doi ani fără tensiuni severe și fără o devalorizare unilaterală a parității centrale, ceea ce înseamnă că, indiferent când decidem să intrăm serios pe acest parcurs, tot vor trece doi ani obligatorii abia după intrarea în mecanism. În cazul Bulgariei, între intrare și schimbarea monedei au trecut cinci ani și jumătate, de exemplu.

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Anul trecut, media inflației armonizate pe 12 luni până în mai era de 8,4%, față de valoarea de referință de 2,7%, iar dobânzile pe termen lung s-au situat, în medie, la 6,7%, peste reperul de 5,1%, potrivit Raportului de convergență al BCE din iunie 2026. „Ce ar trebui să facă România? Primul pas concret nu este o dată pe care o anunță un politician, ci o lege a reducerii deficitului asumată de toate partidele, cu ținte anuale care să nu se schimbe la fiecare guvern. Ea trebuie legată de un plan național de trecere la euro, cu un calendar clar, așa cum a făcut Bulgaria.

Așa cum spuneam recent într-o analiză Frames, fără disciplină bugetară și un pact fiscal pentru următorii 3-5 ani, euro rămâne pentru români doar un subiect de discuție. Cu astfel de măsuri menite să corijeze derapajele financiare ale statului și să insufle credibilitate mediului de afaceri, am putea recupera în câțiva ani terenul pierdut față de vecini”, a mai spus Adrian Negrescu.

Vorbim despre o țară în care deficitul de 7,8% din PIB raportat de Eurostat pentru 2025 a fost cel mai mare din Uniune, iar prognoza de primăvară a Comisiei Europene îl plasează la 6,2% în 2026, încă mult peste dublul reperului de 3%. Procedura de deficit excesiv, deschisă în 2020, a fost suspendată în iunie 2026, potrivit BCE, și rămâne deschisă, iar pe 16 octombrie, România a transmis Comisiei un nou raport privind măsurile luate. Practic, orizontul 2030 stabilit de Consiliul UE privește corectarea deficitului excesiv, dar calendarul aderării depinde și de intrarea în ERM II, de stabilitatea prețurilor și de îndeplinirea celorlalte criterii la evaluarea europeană.

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