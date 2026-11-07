Bulgaria devansează pentru prima dată România la salariul mediu net.”O indexare a salariilor va fi greu de evitat, dar contează cum o faci”

De la aderarea României și Bulgariei la Uniunea Europeană în 2007, cele două țări au împărțit mai mereu ultimele locuri în clasamentele europene referitoare la bunăstare, dezvoltare, salarii sau infrastructură. Până acum, România s-a aflat în mereu deasupra Bulgariei, însă pare că lucrurile încep să se schimbe.

În august 2026, câștigul salarial mediu net din România a coborât la 5.688 de lei, adică aproximativ 1.065 de euro, conform datelor Institutului Național de Statistică (INS). În acest timp, salariul mediu net în Bulgaria a fost 11120 de euro.

De la 1 ianuarie 2027, Bulgaria trece în fața României și la salariul minim net. Bulgaria a decis să crească salariul minim brut la 660 de euro de la începutul anului următor. Un nou decret stabilește că ora de muncă poate fi plătită cu minumum 3,98 euro. Prin comparație, în România, salariul minim brut este în prezent de 4.325 de lei brut pe lună, adică aproximativ 810 euro. Deși România pare că oferă salarii mai mari în valoare brută, în realitate, românii vor primi mai puțini bani. După ce statul își ia taxele și impozitele pe muncă, bulgarii rămân cu 520 de euro net, în timp ce românii rămân doar cu 510 euro.

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Pe de altă parte, Bulgaria rămâne în continuare pe ultimul loc în Uniunea Europeană la PIB pe cap de locuitor - 18.000 de euro, în timp ce România a trecut peste 20.000 de euro. Diferența este de 10% în favoarea României, dar în urmă cu 10 ani, diferența era de 20%. Estimările Fondului Monetar Internațional arată că până în 2030 diferența se va micșora până la 3%.

Laurian Lungu, economist și co-fondator al think-tank-ului de economie aplicată, Consilium Policy Advisors Group, a explicat pentru Ziare.com care ar putea fi factorii care au dus la scăderea decalajului dintre România și Bulgaria. Acesta spune că unul din motoarele dezvoltării economice a fost aderarea la zona euro, însă nu este singurul aspect care a contat.

”Contextele celor două țări sunt sunt diferite. În primul rând, Bulgaria a intrat în zona euro și pare că ăsta a fost un motor. Aproape sigur fost un motor. E un factor care poate să contribuie la creșterea salariilor. Apoi, echilibrul macro este puțin diferit. Ei au un deficit anul acesta de minus patru, pe când noi ne chinuim să ducem sub minus șase și venim de la un minus nouă”, explică acesta.

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Economistul subliniază faptul că decizia de a crește salariul minim pe economie nu a ajutat România să rămână competitivă, iar revenirea nu se poate face dacă sunt păstrate aceleași strategii.

”Politica salariilor este și ea diferită. La noi, în situația în care economia se contractă, presiunea în sus pe salarii poate fi dată în mare parte de creșterea salariului minim. Sigur că îți spui întrebarea dacă este o politică bună acum sau nu, iar răspunsul ar fi că pentru macroeconomie nu e neapărat o politică bună să crești salariul minim, dar depinde și cu cât îl crești.

România a pierdut foarte multă competitivitate după pandemie. Competitivitatea României a scăzut de la an la an, iar o parte a acestei cauze este creșterea salariilor. Noi am crescut foarte mult salariile în 2024, înainte de alegeri. Acum, ca să devii iar competitiv, ai două mecanisme. Unul, să depreciezi moneda și al doilea, să scazi salariile sau să le ții fixe, să nu crească în termeni real. Dacă salariile se mențin fixe sau scad pe medie, practice țar câștigă competitivitatea”, mai explică Laurian Lungu.

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Acesta mai afirmă și faptul că un aspect la fel de important este și partea de taxare. În Bulgaria, impozitarea muncii este mai redusă decât la în România și angajatului îi rămâne mai mult salariu net în mână acolo, chiar dacă salariul brut este la nivelul celui din România.

În acest moment, politicienii nu au fost multe soluții la îndemânare. Taxarea pare imposibil de scăzut în contextul deficitului bugetar care a atins un nivel record în 2026, iar creșterea salariul minim ar putea aduce mai multe probleme decât să rezolve.

”La contextul macro de astăzi, România nu are cum să crească salariile prea mult. Este recesiune, cererea scade, din punct de vedere fiscal nu poți să mai crești salariile bugetarilor pentru că n-ai de unde să le mai acoperi.

Dacă salariile continuă să crească, firmele disponibilizează. Costul forței de muncă a crescut foarte mult, iar companiile nu mai pot să absoarbă acest cost în marja lor de profitabilitate, și atunci efectul este disponibilizarea. De asemenea, firmele mici se pot închide, iar efectul este creșterea șomajului. În ultimul an, 65.000 de oameni au rămas fără locuri de muncă, nu-i puțin. Dacă se merge înainte cu aceeași politică, efectul probabil se va amplifica”, mai explică Laurian Lungu.

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Pe de altă parte, economistul avertizează că o indexare a salariilor în acest moment este foarte dificilă și trebuie făcută în anumiți parametri și procente care să fie sub rata inflație.

”În momentul actual, ca economist, n-aș recomanda o indexarea salariilor peste rata inflației. Social, este de înțeles, dar atunci ajustarea o faci mai gradual. O indexare va fi greu de evitat pentru că politic va fi greu de apărat, dar contează cum o faci. Se poate face gradual, poate amânată puțin și clar sub rata inflației. Altfel, situația se va agrava economic”, avertizează economistul într-o analiză Ziare.com.

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