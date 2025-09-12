Salariul mediu a scăzut, de când Ilie Bolojan a devenit premier. În paralel, inflația e la cotele din pandemie, de cinci ori mai mare decât în zona euro

Institutul Național de Statistică anunță o ușoară scădere a câștigului salarial mediu net în luna iulie 2025, care a coborât la 5.517 lei, cu 22 lei (-0,4%) față de iunie 2025, momentul când Ilie Bolojan și-a depus jurământul de premier. Câștigul salarial mediu brut s-a situat în aceeași lună la 9.201 lei, înregistrând o diminuare de 45 lei (-0,5%) comparativ cu luna precedentă, arată datele publicate de INS.

La polul superior al distribuției se află angajații din extracția petrolului brut și a gazelor naturale, cu un câștig salarial mediu net de 12.061 lei, urmat de cei din fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului, cu 12.012 lei. În partea opusă, cele mai mici niveluri ale câștigului salarial mediu net s-au consemnat în activități de hoteluri și restaurante (3.397 lei) și în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (3.507 lei).

Comparativ cu aceeași lună a anului precedent, câștigul salarial mediu net a înregistrat o creștere de 5,2%. În termeni reali, indicele câștigului salarial real a fost de 97,6% în iulie 2025 față de iulie 2024 și de 97% în iulie 2025 raportat la iunie 2025. Față de luna octombrie 1990, indicele câștigului salarial real a atins 247,2%, valoare mai mică cu 7,7 puncte procentuale decât cea comunicată pentru iunie 2025.

INS explică fluctuațiile lunare ale câștigului salarial prin impactul premiilor ocazionale, primelor de sărbători și altor drepturi acordate în anumite luni (decembrie, martie/aprilie), precum și prin variațiile înregistrate în funcție de realizările de producție sau de încasările înregistrate de companii. Aceste elemente generează creșteri sau scăderi punctuale care, pe parcursul anului, tempera evoluția medie a câștigului lunar.

Analiza comparativă iulie 2025 versus iunie 2025 arată că au existat atât sectoare cu scăderi, cât și sectoare cu creșteri ale câștigului salarial mediu net. Cele mai importante diminuări s-au consemnat în activități de editare (-10,8%), iar în intervalul 6–10% s-au situat secțiuni precum fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice, intermedieri financiare (cu excepția asigurărilor și fondurilor de pensii), telecomunicații și fabricarea de mașini și utilaje. Alte reduceri, între 2% și 5,5%, au fost raportate în ramuri precum fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului, activități de asigurări și reasigurări, fabricarea echipamentelor electrice sau transporturi pe apă.

Pe de altă parte, cele mai semnificative creșteri au apărut în extracția petrolului brut și a gazelor naturale (+15,8%). Creșteri între 4% și 8,5% au fost înregistrate în fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie, extracția minereurilor metalifere și transporturi aeriene, iar majorări între 2% și 3,5% au apărut în extracția cărbunelui, producția și furnizarea de energie electrică și termică, construcții, fabricarea altor mijloace de transport, comerț cu ridicata și cu amănuntul și alte activități industriale și profesionale.

În sectorul bugetar, INS consemnează scăderi ale câștigului salarial mediu net în învățământ (-4,7%), efect al reducerii plăților cu ora acordate cadrelor didactice în perioada vacanței școlare, și în administrația publică (-2,8%). Sectorul sănătate și asistență socială a înregistrat o creștere modestă de 0,4% față de luna precedentă.

Institutul reamintește că evoluția câștigului salarial real depinde atât de modificările câștigului salarial mediu net, cât și de rata inflației, factor care determină puterea de cumpărare efectivă a veniturilor salariale.

Salariile scad, dar inflația explodează

Rata anuală a inflației a urcat în august la 9,9%, de la 7,84% în iulie, arată datele publicate joi de Institutul Național de Statistică. Conform INS, indicele prețurilor de consum (IPC) în august 2025 față de iulie 2025 a fost 102,10%, iar inflația de la începutul anului (august 2025 față de decembrie 2024) s-a situat la 8,1%.

Prin comparație, inflația anuală în zona euro este estimată la 2,1% în august 2025, în creștere de la 2,0% în iulie, potrivit unei estimări publicate de Eurostat, oficiul de statistică al Uniunii Europene.

Întorcându-ne la țara noastră, pe categorii de produse, mărfurile nealimentare au înregistrat o creștere de 10,48% în ritm anual, serviciile s-au scumpit cu 9,85%, iar mărfurile alimentare cu 8,92% comparativ cu august 2024. Datele INS mai arată că indicele armonizat al prețurilor de consum (IAPC) în august față de iulie a fost 102,09%, iar rata anuală a inflației calculată pe baza IAPC a fost 8,5%.

În privința evoluțiilor lunare, unele produse au înregistrat variații semnificative. La categoria alimentelor, fructele proaspete s-au scumpit cu 41,73% în august 2025 față de aceeași lună a anului precedent, în timp ce comparativ cu iulie 2025 au fost mai ieftine cu 5,13%. Cartofii s-au ieftinit atât față de anul precedent (-9,36%), cât și față de luna precedentă (-5,67%).

În rândul mărfurilor nealimentare, energia electrică a înregistrat cea mai mare creștere anuală, de 65,73% în august 2025 față de august 2024, și o majorare de 2,56% față de iulie 2025. Printre serviciile care au contribuit la avansul prețurilor, serviciile de igienă și cosmetică au crescut cu 19,27% în termeni anuali și cu 5,62% lunar, iar prețul biletelor CFR a urcat cu 18,59% față de august 2024 și cu 1,43% față de iulie 2025.

Rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni (septembrie 2024 – august 2025) față de precedentele 12 luni (septembrie 2023 – august 2024) a fost, potrivit INS, 5,7% dacă se ia în calcul IPC și 5,6% pe baza IAPC. Instituția reamintește că evoluția câștigului salarial real depinde atât de dinamica câștigului salarial mediu net, cât și de rata inflației.

