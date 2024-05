Calculele unei tinere care vrea să cumpere mașină, deși are un salariu foarte mic. "Dacă ar merge pe regula asta, jumătate din români nu ar avea nici bicicletă"

Mulți români au devenit mult mai calculați când vine vorba de cheltuieli și mai prudenți înainte de a se îndatora.

Este cazul unei tinere care are un salariu mic și ar vrea să cumpere o mașină. Aceasta s-a referit la variantele pe care le-ar putea lua în calcul și a cerut sfaturi în mediul online.

"Vreau să fie doar din munca mea"

Aceasta a precizat că exclude soluția banilor luați de la cei apropiați.

"Bună ziua! Îmi cer scuze dacă deranjează postarea mea. Aș vrea să îmi cumpăr o mașină în rate deoarece din salariul meu (2.300 lei) doar așa aș putea. Dumneavoastră ce experiențe ați avut? E mai ok prin a lua bani din bancă pentru a plăti mașina integral urmând să plătesc ratele băncii sau a lua mașina dintr-un parc auto și să plătesc rata acolo?

Nu doresc să iau bani de la prieteni sau părinți, vreau să fie doar din munca mea", a scris acesta pe grupul Buget de familie.

Tânăra a explicat și de ce crede că i-ar fi necesară o mașină pe care nu și-o permite.

"Spre exemplu să merg la job cu ea, poate vreau să merg într-un loc, poate vreau să îmi vizitez părinții care sunt la vreo 50 de km și nu stau într-un oraș mare în care să fie tramvai, metrou, uber și nici să depind de alte persoane. Nici de logodnicul meu nu vreau să depind. Pur și simplu vreau să am bunul meu. Tatăl meu s-a oferit să îmi dea 2000-3000 de € dar nu vreau eu", a adăugat aceasta în comentarii.

"Cumpără un bun când teoretic ai economisită valoarea lui de 3 ori"

În comentarii, părerile sunt împărțite. Mulți îi explică ce alte cheltuieli implică o mașină odată cumpărată. Cineva a formulat un principiu ferm care indică momentul când îți permiți să cumperi un lucru.

"Tot respectul pentru tine, dar cu 2300 lei greu o să te descurci părerea mea … rată la mașină, combustibil, ITP, asigurare, revizii și eventuale probleme … plus traiul tău zilnic și probleme neprevăzute … focusează-te să îți crești venitul și cumpără un bun când teoretic ai economisită valoarea lui de 3 ori".

Nu toată lumea este de acord cu această regulă.

"Dacă ar merge pe regula asta, jumătate din români nu ar avea nici bicicletă."

"Deci nici locuințe nu ar mai trebui să iei. Că până economisești de 3 ori valoarea lor, te întorci pe partea cealaltă în mormânt".

"Dacă tot vrei să alegi plata mașinii în rate, recomand mai bine credit de nevoi personale decât rate de la cei din parcurile auto (au o dobânda mult mai mare decât creditul de nevoi personale)".

"Cu 2300 salariu nu vă permiteți mașină...maxim o rablă."

"Eu cu salariul acesta n-aș face rate"

"Pune 500 lei/ lună separat pentru 6-9 luni și nu mai faci niciun credit.

Creditele au rate lunare de la 900-1000 lei în sus (inclusiv dobânda).

Fă-ți calcul și de ITP, RCA care ustură puțin și vezi ce poți să îți iei.

Sincer, eu cu salariul acesta n-aș face rate. O mașină costă mai mult de “o rată pe lună”.

Lunar te va costa mai mult decât rata. Mai adaugi și 200-300 lei minim pe benzină. Și 1500-2000 ron RCA /an și 300-400 ron ITP/an (că vrei mășînă veche) + alte probleme ce apar cu mașinile mai vechi/ieftine. Rămâi să trăiești lunar cu 1000 ron. Mi se pare overkill"

"Dacă dorești o mașină care să te ducă din punctul A în B, un credit de nevoi personale 2000-3000 de euro pe 5 ani...

Dar pune în balanță că o să ai rate, plus întreținerea mașinii, care nu este ieftină, ulei, filtre, mecanic, sau alte piese care se vor strică...

Pune în balanță dacă îți vei permite o mașină plătind rate, și întreținerea acesteia, asigurare, impozit, și motorină."

"O mașină SH, pentru care puneți bani deoparte câteva luni. Eu mi-am găsit una veche, dar super ieftină și care merge fără probleme. Tot așa, cu salariu mic. Și la fel mă gândeam, să iau un Suzuki Ignis nou, în rate/leasing. Am ales varianta mai convenabilă din multe puncte de vedere. Sigur, nu e mașină nouă, dar nici nu-mi dau jumătate de salariu pe o... grijă!"

"O mașină în rate eu o văd cumpărată doar nouă"

"1. O mașină în rate eu o văd cumpărată doar nouă. Să cumperi o "rablă" în rate e ca și cum ai arunca bani pe fereastră....dacă abia poți să-ți permiți rate...nu o să-ți permiți reparații/ întreținere la vechitură...una nouă de bine, de rău vine și cu o garanție și cu ceva mai multe beneficii.

2. Are sens investiția?... eu am mașină și merg cu trotineta electrică prin Iași sau cu transport public. De ce? pentru distanțele parcurse ies mai bine financiar, trotineta s-a amortizat încă din primul an.

3. Verifică cu mai multe bănci opțiuni de finanțare/leasing...variază destul de mult...și e posibil să ai anumite beneficii dacă și cardul de salariu e la ei...sau au vreo promoție ciudată pe care nu o promovează neapărat pentru că sunt altele care aduc mai mulți bani."

"Tot respectul că vrei să economisești pentru o mașină, dar la un salariu de 2300 lei îți recomand să nu iei credit şi să mai aștepți puțin. O mașină este extrem de costisitoare, mai ales că din acei bani nu-ți permiți ceva foarte nou. Pe lângă revizii, itp, rovinietă, anvelope, ai nevoie şi de un fond de urgență în care să ai un minim 3-4 mii ron în caz că ai o cheltuială neprevăzută. Acumulează niște economii întâi şi vezi dacă salariul îți permite să pui 700-1000 lei lunar în întreținerea unei maşini. În caz contrar, mai aşteaptă până acesta mai creşte. Mult succes!"

"Parcurile auto care oferă plata în rate practică prețuri mai mari la mașini, decât dacă ați da banii jos, nu va recomand această soluție".

"Caută soluții să îți crești veniturile"

"Ca principiu general (pe care l-am învățat inclusiv din propriile greșeli), nu ar fi o idee inteligentă să îți cumperi bunuri de consum (cum e o mașină) din bani pe care nu îi ai. Dacă nu îți permiți să îți cumperi o mașină cu banii jos, cel mai probabil nu îți vei permite nici în rate.

Așa că, dacă într-adevăr vrei mașină, caută soluții să îți crești veniturile / să faci rost de bani."

"Părerea mea e că salariul e mult prea mic.

La mașină ai reviziile, cheltuieli neprevăzute, asigurare etc.

Depinde de ține cât de mult ai nevoie de ea, sau la ce o folosești. Dar per total, cred că ieși mai ieftin să folosești Bolt sau Uber, decât să întreții o mașină."

"Trebuie să gândești în felul următor: în cazul creditelor poți să te îndatorezi maxim 40% din venit, asta înseamnă un maxim de rată de 920 lei (asta dacă nu ai alte rate de gen descoperit de card, carduri de cumpărături). Pentru a achiziționa o mașină trebuie să iei un credit de nevoi personale pe maxim 5 ani și înmulțim cei 920 (rată maximă) x60 (luni)=55200lei (suma maximă cu care pe poți împrumută). La bani aceștia nu cred că găsești tu o mașină nou ceea ce rezultă că trebuie să iei second hand. Sper să te ajute."

"Știți să mergeți pe bicicletă? Mă gândeam că ar fi o alternativă bună până când mai puneți niște bani deoparte pentru mașină. Eu aș recomanda înaintea cumpărării mașinii cu credit, să puneți bani deoparte timp de 1 an ca să îi folosiți ca avans pentru mașină, și doar apoi să verificați ce opțiune de credit va ajută. Mare grijă la ce mașină second hand luați deoarece de multe ori poate avea hibe și puteți ajunge să cheltuiți foarte mulți bani pe reparații. Am observat că variante ok de achiziționat mașină second cumpărarea de mașină din flote de mașini de la firme, deoarece firmele le întrețin. Încă un aspect, nu va grăbiți, căutați mult, cu cât timp petreceți mai mult să căutați și verificați mașini de accidente cu atât aveați șanse mai mari să găsiți ceva potrivit. Poate chiar 2 ani de strâns bănuți și căutat mașină potrivită. Sper să fie de ajutor!”.

