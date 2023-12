Florin Jianu, preşedintele Consiliului Naţional al Intreprinderor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR), a anunțat marţi, 12 decembrie, după discuţiile de la guvern pe tema salariului minim, că executivul a propus o majorare de la 1 iulie 2024.

Florin Jianu a declarat după întâlnirea de la Palatul Victoria că patronatele au propus creşterea salariului minim pe economie să fie făcută în două etape, la 3.500 de lei de la 1 iulie 2024 şi la 3.700 de lei de la 1 ianuarie 2025.

”Sindicatele au venit cu o propunere de creştere de 3.800 de lei de la 1 iulie 2024, iar guvernul a venit cu o propunere de majorare de 3.700 de lei, de la 1 iulie 2024. Pentru industria agroalimentară să rămână comun salariul minim pe economie de 3.700 de lei şi să nu umble la salariul minim pe economie pentru construcţii, pentru că ei au un salariu diferenţiat la 4.500 de lei. Acestea au fost propunerile pe masă, acum vom vedea care este decizia guvernului”, a precizat el.

Jianu a menţionat că cei din guvern sunt în analize în acest moment.

”Am înţeles de ce am avut această discuţie, astăzi, pentru că se construieşte bugetul de stat şi atunci trebuia să ia o decizie în zilele următoare. Bugetul am înţeles că se pune astăzi în transparenţă decizională, noi am cerut câteva lucruri, o cerere consistentă pentru mediul de afaceri şi am înţeles că este o creştere de 12% a bugetului privind IMM-urile. Nu am primit un răspuns foarte clar, dar credem şi sperăm şi o să fim atenţi la construcţia bugetului să existe sume pentru start-up-uri, pentru IMM-uri, pentru nivelul de garanţii pentru anul viitor, pentru că, dacă vom discuta numai despre taxe şi impozite, şi nu discutăm şi despre reconstrucţia şi de susţinerea mediului de afaceri, nu cred că suntem într-un trend bun”, a completat Jianu.

