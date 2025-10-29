Ce se întâmplă cu salariul minim pe economie. Noi discuții la Guvern SURSE

Discuțiile de la Guvern de miercuri, 29 octombrie, despre creşterea salariului minim pe economie nu au ajuns la nicio concluzie clară.

Premierul Ilie Bolojan ar fi spus că, ”de principiu”, este pentru păstrarea nivelului actual al salariului minim, au declarat surse apropiate acestor discuții pentru Știrile ProTV.

”Creşterea salariului minim pe economie poate fi un astfel de impuls pentru stimularea consumului. Iar pentru cei îngrijoraţi că nu este o legătură directă între creşterea salariului minim şi productivitate le transmit că sunt datele empirice care arată că productivitatea muncii a crescut odată cu creşterea acestuia.

De aceea, cred că în CNT trebuie să fie discuţii clare, cu argumente care să treacă de mituri şi prejudecăţi. Sunt argumente solide pentru creşterea salariului minim pe economie atât din punct de vedere legal, cât şi economice şi sociale. Doar să fim deschişi să ascultăm şi vocea celor care nu pot fi prezenţi în sala de şedinţe a Guvernului", declara în urmă cu câteva zile secretarul general al Guvernului, Radu Oprea.

Tot atunci, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, susținea că majorarea salariului minim nu este indicată deocamdată din punctul de vedere al competitivității economiei, iar discuțiile continuă inclusiv cu privire la menținerea sumei de 300 lei neimpozabile în salariul minim.

Și președintele Nicușor Dan a transmis că forțarea unui salariu minim prea mare ar putea face ca mii de români să-și piardă locurile de muncă.

