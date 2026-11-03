Majorarea salariului minim este "o nebunie distructivă", acuză economistul Andrei Caramitru. "Asta e, pregătim coliva"

Autor: Adrian Zia
Marti, 03 Noiembrie 2026, ora 16:56
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Majorarea salariului minim este "o nebunie distructivă", acuză economistul Andrei Caramitru. "Asta e, pregătim coliva"
Lei românești FOTO Pexels

Analistul economic Andrei Caramitru critică extrem de dur decizia de a majora din nou salariul minim, calificând măsura drept o eroare gravă care riscă să destabilizeze piața muncii și să accentueze blocajele financiare. Într-o analiză publicată marți, 3 noiembrie, pe contul său de Facebook, acesta avertizează că intervenția Guvernului va avea efecte de recul imediate tocmai asupra categoriilor vulnerabile de salariați, împingând firmele spre soluții de criză.

Expertul economic deschide argumentația explicând mecanismul prin care presiunea financiară asupra angajatorilor se va traduce în pierderi de locuri de muncă.

"Majorarea iar a salariului minim este o nebunie distructivă pentru economie

Uite să le explic la băieți că nu înțeleg nimic și ne duc direct spre catastrofă.

1. Costul pentru o firmă este BRUTUL. Dacă îl crești - automat o să fie mai puțini angajați. Loviți maxim sunt fix cei fără educație și tinerii."

Capcana taxării excesive din România

În a doua parte a intervenției sale, Caramitru demonstrează că principala anomalie a sistemului autohton nu provine din valoarea nominală a remunerației, ci din povara fiscală reținută de stat.

"2. Problema la noi nu e salariul minim brut, ci NET. Avem cele mai mari taxe pe salariile mici din Europa. Cu efect direct așa: procent uriaș de oameni care nu muncesc + sărăcie generalizată în josul piramidei sociale.

Deci - creșterile astea de salariu minim sună bine, dar de fapt afectează dur de tot pe tineri și pe cei cu mai puțină educație sau pe cei care stau în zone sub-dezvoltate. Ii lovesc DIRECT PE EI."

Aparatul de stat forțează importul de forță de muncă

Analistul anticipează o reorientare radicală a companiilor locale către piețele externe de recrutare ca reacție directă la noile grile de salarizare impuse administrativ.

"Și știți ce vor face firmele? Dacă pe salariile minime încep să fie costurile prea mari pentru cineva de minim la noi - vor importa și mai mult oameni motivați și poate cu mai multă experiență din Asia pentru joburile astea. Capisci?".

Alternativa fiscală și un diagnostic sumbru pentru populație

În finalul postării, Andrei Caramitru propune o restructurare a cheltuielilor publice pentru deblocarea economiei, manifestându-și totodată scepticismul față de discernământul publicului larg.

"Soluția e tăierea costurilor statului ca să permită scăderea taxelor pe muncă. Asta duce așa - la mai puțină sărăcie, mai multe joburi, mai multă competitivitate."

Postarea se încheie cu o concluzie lipsită de echivoc cu privire la direcția economică a țării și la reacțiile emoționale ale majorității cetățenilor.

"În fine. Nu am speranțe. Oricum economic cu ăștia suntem complet terminați. Și mare parte din populație nu înțelege nimic pe astea cu economia, banii și tot, reacționează emotiv și fără minte. Asta e, pregătim coliva", a conchis Caramitru.

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