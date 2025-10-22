Ministrul Finanțelor susține că România nu își permite să crească salariul minim. „Ar fi presiune şi mai mare pe companiile mai mici”

Autor: Maria Mora
Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 13:28
137 citiri
Ministrul Finanțelor susține că România nu își permite să crească salariul minim. „Ar fi presiune şi mai mare pe companiile mai mici”
România nu își permite să crească salariul minim, susține ministrul de Finanțe FOTO Ziare.com

Majorarea salariului minim nu este indicată în prezent din punctul de vedere al competitivităţii economiei, iar discuţiile continuă inclusiv cu privire la menţinerea sumei de 300 lei neimpozabile în salariul minim, a anunţat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, la Maratonul Profit.ro Impactul fiscalităţii în economie Ediţia a IV-a.

”E o discuţie în momentul de faţă în coaliţie pe acest subiect, care nu este încă finalizată. Din punctul meu de vedere, nu ne permitem să creştem salariul minim, astăzi, şi n-ar trebui să-l creştem. În momentul când vom avea un diagnostic foarte clar în coaliţie, vom anunţa acest lucru, dar ca şi atitudine, ca şi direcţie, acesta este punctul meu de vedere, pentru că totuşi trebuie să ne gândim un pic şi la competitivitatea economiei României”, a spus ministrul Finanţelor, întrebat dacă o soluţie ar fi creşterea cu menţinerea unei sume neimpozabile în salariul minim.

Alexandru Nazare a arătat că a fost permanent crescut salariul minim, iar din partea mediului de afaceri au fost foarte multe discuţii pe acest subiect şi presiunea ar fi şi mai mare pe companiile mai mici în contextul fiscal actual.

”Dar încă este în discuţie subiectul şi coaliţia va lua o decizie”, a mai spus ministrul.

Potrivit calculelor oficiale, din formula de calcul prevăzută de legislaţia în vigoare ar reieşi un salariu minim de 4.325 lei. La un nivel orientativ de 47% din câştigul salarial mediu brut, suma rezultată ar fi de 4.319 lei. La nivel orientativ de 50%, salariul minim ar ajunge la 4.595 lei, iar la un nivel orientativ de 52% ar merge până la 4.778 lei.

IMM România a propus guvernanţilor ca salariul minim brut pe ţară să fie îngheţat la nivelul actual de 4.050 de lei pentru anul viitor, citând datele unor sondaje care reflectă ”presiunile majore cu care se confruntă întreprinderile româneşti după implementarea măsurilor din Pachetul 1 de reforme”.

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că a vorbit cu comisarul european Roxana Mînzatu, despre o îngheţare a salariului minim, aşa cum îşi doreşte premierul Ilie Bolojan şi aceasta i-a spus că se intră într-o zonă de infringement, dar că o să încerce să aibă o discuţie cu premierul şi va căuta o soluţie.

Marile confederaţii sindicale anunţă o amplă acţiune de protest, în 29 octombrie, la Bucureşti, potrivit news.ro. ”Nu mai acceptăm să fim victimele unui sistem care promovează austeritatea ca semn al incompetenţei şi al lipsei de responsabilitate a celor aflaţi la conducere”, au transmis sindicaliştii, care se vor aduna în faţa Guvernului pentru a cere, printre altele, un salariu minim decent.

