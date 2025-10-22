IMM România pledează pentru înghețarea salariului minim: ”Directiva Europeană spune că mărirea trebuie să fie cel puțin o dată la patru ani”

Creșterea salariului minim de la 1 ianuarie 2026 este în continuare un subiect fierbinte în dezbaterile coaliției. PSD susține că acesta trebuie să crească, potrivit angajamentelor europene. O părere contrară au antreprenorii ca Florin Jianu, preşedintele Consiliului Național al IMM România. Reprezentantul IMM-urilor a explicat marți, 22 octombrie, că legislația europeană nu obligă România să crească salariul minim în fiecare an.

Înghețarea salariului minim la 4.050 de lei este dorită de antreprenori pe baza unui nou studiu care arată că 80% dintre întreprinderi au resimţit impactul major al creşterii TVA (42,8% impact mare, 37,1% impact foarte mare), 55% au înregistrat scăderea încasărilor, iar 53,3% scăderea volumului vânzărilor.

„Contextul economic din acest moment nu permite creșterea salariului minim pe economie, așa cum a permis în anii anteriori, ani de creștere economică constantă (...) Deci, dacă ne uităm la realitate și la context, nu este posibilă această creștere a salariului minim cel puțin în anul 2026”, a declarat Florin Jianu pentru Digi24.ro.

IMM România susțină că o creștere anuală a salariului minim european nu este de fapt obligatorie în UE.

„Am mai văzut și oameni care au semnat că nu măresc TVA și TVA a fost mărită, deci poate fi înghețată printr-un act normativ similar Legea de aplicare a salariului minim în acest moment, dat fiind contextul, pe de o parte, pe de altă parte, directiva Europeană spune că mărirea trebuie să fie cel puțin o dată la patru ani și am articolul în față din directiva europeană. Deci nu trebuie să alarmăm oamenii, nu trebuie să inflamăm spiritele că vom intra în infringement, că se vor întâmpla niște chestiuni extraordinare, ci mai degrabă trebuie să avem înțelegerea contextului și a realității economice”, a mai spus Florin Jianu.

