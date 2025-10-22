IMM România pledează pentru înghețarea salariului minim: ”Directiva Europeană spune că mărirea trebuie să fie cel puțin o dată la patru ani”

Autor: Aniela Manolea
Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 13:04
169 citiri
IMM România pledează pentru înghețarea salariului minim: ”Directiva Europeană spune că mărirea trebuie să fie cel puțin o dată la patru ani”
IMM România pledează pentru înghețarea salariului minim FOTO /Pexels

Creșterea salariului minim de la 1 ianuarie 2026 este în continuare un subiect fierbinte în dezbaterile coaliției. PSD susține că acesta trebuie să crească, potrivit angajamentelor europene. O părere contrară au antreprenorii ca Florin Jianu, preşedintele Consiliului Național al IMM România. Reprezentantul IMM-urilor a explicat marți, 22 octombrie, că legislația europeană nu obligă România să crească salariul minim în fiecare an.

Înghețarea salariului minim la 4.050 de lei este dorită de antreprenori pe baza unui nou studiu care arată că 80% dintre întreprinderi au resimţit impactul major al creşterii TVA (42,8% impact mare, 37,1% impact foarte mare), 55% au înregistrat scăderea încasărilor, iar 53,3% scăderea volumului vânzărilor.

„Contextul economic din acest moment nu permite creșterea salariului minim pe economie, așa cum a permis în anii anteriori, ani de creștere economică constantă (...) Deci, dacă ne uităm la realitate și la context, nu este posibilă această creștere a salariului minim cel puțin în anul 2026”, a declarat Florin Jianu pentru Digi24.ro.

IMM România susțină că o creștere anuală a salariului minim european nu este de fapt obligatorie în UE.

„Am mai văzut și oameni care au semnat că nu măresc TVA și TVA a fost mărită, deci poate fi înghețată printr-un act normativ similar Legea de aplicare a salariului minim în acest moment, dat fiind contextul, pe de o parte, pe de altă parte, directiva Europeană spune că mărirea trebuie să fie cel puțin o dată la patru ani și am articolul în față din directiva europeană. Deci nu trebuie să alarmăm oamenii, nu trebuie să inflamăm spiritele că vom intra în infringement, că se vor întâmpla niște chestiuni extraordinare, ci mai degrabă trebuie să avem înțelegerea contextului și a realității economice”, a mai spus Florin Jianu.

Ce majorare a salariului minim vor sindicatele pentru 2026. Răspunsul lui Bolojan rămâne că ”în principiu, nu va crește”
Ce majorare a salariului minim vor sindicatele pentru 2026. Răspunsul lui Bolojan rămâne că ”în principiu, nu va crește”
Sindicatele au venit cu propuneri pentru creșterea salariului minim în 2026, însă patronatele și premierul Bolojan ar prefera ca acesta să rămână înghețat. Introdus în lege în 2024,...
Un deputat PSD își anunță demisia și din partid și din Parlament. Ce activitate va avea de acum înainte
Un deputat PSD își anunță demisia și din partid și din Parlament. Ce activitate va avea de acum înainte
Deputatul Florin Jianu anunţă, luni, 20 octombrie 2025, că a demisionat din PSD şi din Parlament, el fiind reales în funcţia de preşedinte al IMM România. El consideră că antreprenorii...
#salariu minim Romania, #salariu minim european, #IMM Romania, #florin jianu, #inghetare salariu minim , #salariu minim pe economie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Italienii au crezut ca nu au auzit bine. Chivu: "Nu mi-a venit alt cuvant in minte, sunt roman!"
Digi24.ro
"Aveam in brate copilul inert. Am inceput sa urlu". Marturia unei foste paciente a clinicii din Constanta unde a murit tanara gravida
DigiSport.ro
La 86 de ani, Ion Tiriac pregateste cel mai spectaculos proiect imobiliar al sau: transforma o zona a Bucurestiului

Ep. 146 - Rusia atac asupra României

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Un pas înainte pentru introducerea serviciului militar voluntar pe timp de pace. Ce prevede proiectul care intră în dezbaterea forului decizional
  2. Poliția Română, detalii din ancheta exploziei blocului din Rahova. O conductă de gaz fisurată și mai multe cabluri electrice au fost ridicate ca probe
  3. Ministrul Finanțelor susține că România nu își permite să crească salariul minim. „Ar fi presiune şi mai mare pe companiile mai mici”
  4. Convorbirile familiei lui Donald Tusk, interceptate cu softul Pegasus. „În numele valorilor tradiționale, desigur”
  5. Avertismentul lui Donald Trump pentru Hamas: „Se va întâmpla repede şi posibil violent”
  6. IMM România pledează pentru înghețarea salariului minim: ”Directiva Europeană spune că mărirea trebuie să fie cel puțin o dată la patru ani”
  7. Furt de aproape un kilogram de aur în Timișoara. O angajată a unui amanet, reținută după ce a amanetat bijuteriile
  8. Românii suflă și-n iaurt. Intervenție în toată regula pentru o friptură arsă: „A venit și duba de la pompe funebre”
  9. Moșteanu, după decizia CCR privind pensiile speciale: „Dacă nu o scoatem altfel la capăt, organizăm referendum”
  10. ANS a confirmat. Cine e secretarul de federație afectat grav de explozia din Rahova