Noi contre în coaliție după ce purtătoarea de cuvânt a guvernului a anunțat posibila înghețare a salariului minim: ”Cei care spun că nu crește pot pleca acasă”

Adrian Câciu promite că salariul minim crește de la 1 ianuarie 2026 FOTO /Hepta

Fostul ministru al Finanțelor Adrian Câciu (PSD) a reacționat cu amenințări la declarația purtătoarei de cuvânt a Guvernului Bolojan, Ioana Dogioiu, despre absența planurilor de a crește salariul minim în 2026. „Că vrea sau nu vrea doamna Dogioiu chiar nu contează în actul decizional”, a declarat social-democratul joi, 16 septembrie.

„În principiu salariul minim nu va crește. Dar subiectul este în acest moment în analiza premierului”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Guvernului Bolojan, Ioana Dogioiu.

La scurt timp, deputatul PSD Adrian Câciu a contrazis afirmațiile ei.

„Salariul minim va crește de la 1 ianuarie 2026. Că vrea sau nu vrea doamna Dogioiu chiar nu contează în actul decizional”, a scris Adrian Câciu pe Facebook.

„Iar a vorbit doamna Dogioiu... Nu ar pune mâna pe carte, unul din ei... Salariul minim este jalon PNRR. Avem Directiva Europeană, avem Legea 283/2024, avem jalonul 392 îndeplinit.

Doamna Dogioiu ne anunță că PNRR nu se mai aplică? Că salariul minim nu crește”, a continuat fostul ministru.

Răspunsul său a inclus și amenințări la adresa Guvernului Bolojan sau a coaliției.

„Eu zic că va crește, iar ei, cei care spun că nu crește, pot pleca acasă sau, mă rog, la patronii lor. Pentru că ei nu susțin oamenii, ei execută ordine! Aștept să își revină! Dacă nu, să plece!”, a insistat fostul ministru.

