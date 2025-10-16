Noi contre în coaliție după ce purtătoarea de cuvânt a guvernului a anunțat posibila înghețare a salariului minim: ”Cei care spun că nu crește pot pleca acasă”

Autor: Aniela Manolea
Joi, 16 Octombrie 2025, ora 16:44
373 citiri
Noi contre în coaliție după ce purtătoarea de cuvânt a guvernului a anunțat posibila înghețare a salariului minim: ”Cei care spun că nu crește pot pleca acasă”
Adrian Câciu promite că salariul minim crește de la 1 ianuarie 2026 FOTO /Hepta

Fostul ministru al Finanțelor Adrian Câciu (PSD) a reacționat cu amenințări la declarația purtătoarei de cuvânt a Guvernului Bolojan, Ioana Dogioiu, despre absența planurilor de a crește salariul minim în 2026. „Că vrea sau nu vrea doamna Dogioiu chiar nu contează în actul decizional”, a declarat social-democratul joi, 16 septembrie.

„În principiu salariul minim nu va crește. Dar subiectul este în acest moment în analiza premierului”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Guvernului Bolojan, Ioana Dogioiu.

La scurt timp, deputatul PSD Adrian Câciu a contrazis afirmațiile ei.

„Salariul minim va crește de la 1 ianuarie 2026. Că vrea sau nu vrea doamna Dogioiu chiar nu contează în actul decizional”, a scris Adrian Câciu pe Facebook.

„Iar a vorbit doamna Dogioiu... Nu ar pune mâna pe carte, unul din ei... Salariul minim este jalon PNRR. Avem Directiva Europeană, avem Legea 283/2024, avem jalonul 392 îndeplinit.

Doamna Dogioiu ne anunță că PNRR nu se mai aplică? Că salariul minim nu crește”, a continuat fostul ministru.

Răspunsul său a inclus și amenințări la adresa Guvernului Bolojan sau a coaliției.

„Eu zic că va crește, iar ei, cei care spun că nu crește, pot pleca acasă sau, mă rog, la patronii lor. Pentru că ei nu susțin oamenii, ei execută ordine! Aștept să își revină! Dacă nu, să plece!”, a insistat fostul ministru.

Diana Buzoianu, atac la predecesori după ce România a pierdut peste 2 miliarde de euro din fondurile PNRR pentru mediu: "Nu s-a făcut nimic"
Diana Buzoianu, atac la predecesori după ce România a pierdut peste 2 miliarde de euro din fondurile PNRR pentru mediu: "Nu s-a făcut nimic"
Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a declarat joi, 16 octombrie, despre analiza proiectelor de mediu pe PNRR, că în momentul de faţă, din 3,6 miliarde de euro alocate iniţial de către...
Îngheț pe piața muncii. Dogioiu: Executivul nu ia în calcul majorarea salariului minim anul viitor
Îngheț pe piața muncii. Dogioiu: Executivul nu ia în calcul majorarea salariului minim anul viitor
Subiectul salariului minim continuă să fie unul controversat în România, pe fondul tensiunilor dintre autorități și mediul de afaceri. Premierul analizează în prezent nivelul la care ar...
#salariu minim Romania, #PSD, #ioana dogioiu, #guvernul bolojan, #adrian caciu, #PNRR , #salariu minim pe economie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Rasturnare de situatie: acuzat de viol in casa lui Michael Schumacher! Cine e, de fapt, suspectul si decizia instantei
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
A divortat dupa 12 ani de "cea mai frumoasa femeie din lume" si n-a stat pe ganduri: "Traiesc aici"

Ep. 143 - Avertisment de la Poliția Română

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ministrul Moșteanu o scoate la pensie pe șefa Spitalului Militar Central, care avea grad de general cu două stele chiar în ziua când este cercetată de DNA
  2. Trump intenționează să înființeze un „fond al victoriei” pentru Ucraina cu bani chinezești
  3. Contre dure în războiul serviciilor secrete. FSB acuză MI6 de planificarea unor acte teroriste şi de sabotaj ale Kievului în Rusia
  4. Florești și alte comune românești ar putea deveni municipii. Mai multe orașe riscă să își piardă statutul din cauza depopulării
  5. Kremlinul, reacţie dură după "remarcile insultătoare" ale șefului NATO, care a spus că marinarii ruşi nici nu pot coborî ancora. "Nu știe nimic despre ei"
  6. Migranți din Irak, Iran și Siria, capturați de Poliție la Calafat. Unde se ascundeau cetățenii care visau să ajungă ilegal în Vest VIDEO
  7. Legea care a pus pe jar avocații din România a ajuns pe masa președintelui Dan. Semnal de alarmă: „Slăbește dreptul la apărare!”
  8. Jurnalistul Adelin Petrișor, mobilizat de MApN cu muzică pentru "roacheri" bătrâni. "Ca să-mi închidă gura"
  9. Giuseppe Marsocci va prelua frâiele imperiului lui Giorgio Armani după moartea fondatorului
  10. Noi contre în coaliție după ce purtătoarea de cuvânt a guvernului a anunțat posibila înghețare a salariului minim: ”Cei care spun că nu crește pot pleca acasă”