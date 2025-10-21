Ce majorare a salariului minim vor sindicatele pentru 2026. Răspunsul lui Bolojan rămâne că ”în principiu, nu va crește”

Sindicatele au venit cu propuneri pentru creșterea salariului minim în 2026, însă patronatele și premierul Bolojan ar prefera ca acesta să rămână înghețat. Introdus în lege în 2024, salariul minim european se calculează la un nivel de aproximativ jumătate din salariul mediu brut.

Din formula de calcul a salariului minim, care include și rata inflației și rata de creștere reală a productivității muncii, ar reieși o creștere de circa 300 de lei, care ar mulțumi o parte din sindicate.

„În principiu, salariul minim nu va crește”, a transmis premierul Bolojan prin purtătorul de cuvânt.

Totuși, creșterea anuală este prevăzută în legislația din România, calibrată cu cea europeană. Salariul minim european trebuie să fie la „nivelul orientativ” de 47%-52% în raport cu salariul mediu brut.

Dacă salariul minim pe 2026 va fi de 47% din câștigul salarial mediu brut, atunci ajunge la suma de 4.319 lei. La nivelul orientativ de 50%, salariul minim ar ajunge la 4.595 lei. Pentru nivelul de 52%, salariul minim în 2026 ar deveni 4.778 lei.

Două confederații sindicale au propus o majorare de până la 4.350 lei, potrivit surselor Profit.ro. Alte două au venit cu propuneri de 4.400 lei și 4.445 lei. O altă confederație sindicală a anunțat că va veni cu o propunere doar la reuniunea Consiliului Național Tripartit.

Patronatele care reprezintă IMM-urile și-au declarat susținerea pentru înghețarea salariului minim în 2026.

