Dominic Fritz chemat să sprijine PSD, într-o măsură pe care țara sa natală a luat-o deja. "Dacă tot ne uităm la Germania ca la o icoană a bunelor practici, ar trebui să urmăm și acest exemplu"

Deputatul PSD Marius Constantin Budai atrage atenția că Germania majorează salariul minim pentru 2026 și 2027, beneficiind milioane de muncitori, și sugerează ca România să urmeze exemplul.

Fostul ministru al Muncii face apel la Dominic Fritz și USR să sprijine inițiativa PSD.

"Germania, țara de origine a președintelui USR Dominic Fritz, a anunțat că majorează salariul minim pe economie! Nu doar în 2026, ci și în 2027! Ar fi un bun motiv ca USR să se alăture PSD în Coaliție pentru a susține creșterea salariului minim din România, începând de anul viitor.

Iar dacă tot ne uităm la Germania ca la o icoană a bunelor practici din economie, ar trebui să urmăm și acest exemplu. Mai ales că, la paritatea puterii de cumpărare, salariul minim din Germania este al doilea cel mai mare din Uniunea Europeană, după cel din Luxemburg", spune Budăi.

Deputatul atrage atenția că Germania ia această măsură chiar dacă nu a majorat taxele.

"Trebuie precizat că în Germania, guvernul nu a majorat TVA-ul, iar inflația nu e fost cea mai mare din UE, ca în România. Deci puterea de cumpărare a salariaților germani nu a fost nici pe departe atât de afectată, ca în cazul salariaților români.

Ads

Așadar, dacă Germania consideră că se impune majorarea salariului minim, atunci, cu atât mai mult, se impune o astfel de măsură și în România!

Sper ca această știre să fie citită și de domnul prim-ministru Ilie Bolojan. Și sper să nu mai insiste că majorarea salariului minim crește salariile bugetarilor și deficitul bugetar. Este o falsificare grosolană a realității! La deficitul bugetar este exact pe dos! Atenuează deficitul bugetar și sprijină consumul, care ajută mediul de afaceri și pune economia în mișcare!", mai arată Budăi.

Ads

Guvernul german a aprobat cea mai mare creștere a salariului minim din ultimii zece ani, de la 12,82 la 14,60 euro până în 2027, de ea beneficiind aproximativ șase milioane de muncitori, mulți dintre aceștia fiind români. Măsura, adoptată conform recomandărilor unei comisii independente, este însă mai modestă decât dorea Partidul Social Democrat, care milita pentru 15 euro încă din 2026.

În prezent de 12,82 euro brut pe oră, salariul minim urmează să crească la 13,90 euro la începutul lui 2026, iar la 1 ianuarie 2027 la 14,60 euro - o creştere totală cu 13,9%.

Ads