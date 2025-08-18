Ţara unde salariul minim a ajuns să valoreze un dolar. Suma, mai mică de 500 de ori faţă de coşul minim alimentar

Autor: Alexandru Negrici
Luni, 18 August 2025, ora 10:06
Ţara unde salariul minim a ajuns să valoreze un dolar. Suma, mai mică de 500 de ori faţă de coşul minim alimentar
Salariul minim din Venezuela a ajuns să valoreze un singur dolar/ FOTO: Pexels

Salariul minim oficial din Venezuela, fixat în 2022 la 130 de bolivari, echivalează, potrivit cursului publicat de Banca Centrală la 7 august, cu aproximativ un dolar american. Sindicatul Comitetului Național al Muncitorilor în Luptă (CNCTL), citat de Efecto Cocuyo, descrie această realitate drept „un atac la demnitatea umană”, subliniind discrepanţa faţă de necesităţile cotidiene. De pildă, costul coşului alimentar de bază este estimat la circa 500 de dolari în ţară.

Prăbuşirea bolivarului, care în 2025 a pierdut aproximativ jumătate din valoarea sa faţă de dolar, este pusă în legătură cu sancţiunile americane impuse în 2025 asupra petrolului venezuelean, ultimele dintr-o serie ce a început în 2017. Situaţia este însoţită de o inflaţie accelerată; Observatorul Venezuelan al Finanţelor, organizaţie independentă, a estimat o rată anuală a inflaţiei de 229% în luna mai, potrivit datelor preluate de Bloomberg.

Datele sociale reflectă amploarea crizei. În 2024, aproximativ 86% din populaţie trăia sub pragul sărăciei, iar în deceniul precedent au părăsit ţara circa 7,7 milioane de oameni dintr-o populaţie totală de aproximativ 29 de milioane, aminteşte El Nacional. În paralel, guvernul lui Nicolás Maduro, a cărui realegere din 2024 este contestată, a permis în ultima perioadă o liberalizare economică care, spun analiştii, a generat o societate „în două viteze”: salariile din sectorul privat sunt adesea plătite în dolari, pe când funcţionarii publici şi pensionarii primesc remuneraţii în bolivari.

Executivul compensează salariul minim cu bonuri care pot atinge până la 160 de dolari, însă sindicatul consideră că aceste suplimente nu schimbă esenţial lucrurile. „Un singur dolar pe lună pentru cei care susţin prin eforturile lor serviciile publice, producţia naţională, educaţia, sănătatea şi toate aspectele vieţii cotidiene. Această sumă nu este doar insuficientă: este o umilire instituţionalizată”, transmite CNCTL, citat de presa locală.

