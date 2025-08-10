Care sunt țările cu cele mai mari și cele mai mici salarii minime din Europa. Harta care arată unde se poziționează România

Există diferențe semnificative între salariile minime din Europa, iar Eurostat grupează țările în trei niveluri salariale FOTO euronews.com

Milioane de angajați din UE continuă să fie plătiți cu salariul minim pe economie.

Pragurile sunt menite să asigure un nivel de trai de bază pentru angajați, deși nivelurile nu au reușit adesea să crească odată cu inflația.

În iulie 2025, salariul minim lunar înainte de deduceri în UE varia de la 551 de euro în Bulgaria la 2.704 euro în Luxemburg, potrivit Eurostat, arată euronews.com.

Dacă includem și țările candidate la aderarea la UE, Ucraina are cel mai mic salariu minim, de doar 164 de euro.

Cinci țări din UE – Italia, Danemarca, Suedia, Austria și Finlanda – nu au un salariu minim național.

Salariile minime brute în Europa

Există diferențe semnificative între salariile minime din Europa, iar Eurostat grupează țările în trei niveluri salariale.

Euronews a adăugat o a patra categorie care grupează țările cu salarii minime sub 600 de euro și include țările candidate la aderarea la UE.

1- Grupul cel mai mare: peste 1.500 €

Cu excepția Franței, care oferă 1.802 euro, toate celelalte țări din grupul cel mai înalt plătesc peste 2.000 de euro salariu minim lunar. Pe lângă Luxemburg, acestea includ Irlanda (2.282 euro), Țările de Jos (2.246 euro), Germania (2.161 euro) și Belgia (2.112 euro).

2- Grupul mediu: între 1.000 și 1.500 de euro.

Acest grup include Spania (1.381 euro), Slovenia (1.278 euro), Polonia (1.100 euro), Lituania (1.038 euro), Grecia (1.027 euro), Portugalia (1.015 euro) și Cipru (1.000 euro). Mai multe țări din grupul mediu se situează puțin peste pragul de 1.000 €.

3- Grupul inferior: între 600 și 999 euro

Croația (970 EUR), Malta (961 EUR), Estonia (886 EUR), Cehia (841 EUR), Slovacia (816 EUR), România (797 EUR), Letonia (740 EUR), Ungaria (727 EUR), Muntenegru (670 EUR) și Serbia (618 EUR) aparțin grupului cu salariul minim cel mai scăzut din Europa, cu salarii cuprinse între 600 EUR și 999 EUR.

4-Grupul cu salariul minim foarte scăzut: sub 600 euro

Mai multe țări, inclusiv un stat membru al UE, au salarii minime sub 600 EUR. Acest grup, cel mai scăzut, este format în principal din țări candidate la aderarea la UE. Acesta include Macedonia de Nord (584 EUR), Turcia (558 EUR), Bulgaria (551 EUR), Albania (408 EUR), Moldova (285 EUR) și Ucraina (164 EUR).

După cum arată harta de mai jos, există o diferență geografică puternică între salariile minime nominale din Europa. Aceasta este cea mai evidentă între Europa de Vest și Europa de Est. În general, cele patru grupe salariale reflectă diferite regiuni ale UE.

Țările din grupul superior se află în principal în Europa de Vest și de Nord. Grupul mediu include mai multe țări din Europa de Sud și Centrală. Grupurile inferioare și foarte inferioare sunt formate în principal din țări din Europa de Est, Balcani și țări candidate la aderarea la UE.

