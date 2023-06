Cât câștigă în România un bucătar din Sri Lanka. Salariul este și de trei ori mai mare. ”Ai noștri sunt foarte dificili”

Un bucătar din Sri Lanka ajunge să câștige în România și de trei ori mai multe decât un bucătar român. Patronii susțin că au motive întemeiate să îi plătească așa de bine, fiind mult mai ”curați, cuminți și buni” în comparație cu românii, apreciat drept ”dificili”.

Antreprenorul Paul Nicolau, a explicat în cadrul unui podcast de ce preferă să angajeze bucătari din Sri Lanka în schimbul celor români.

"Bucătarii români sunt foarte buni, dar sunt foarte dificili. Eu nu mai am nervi. Când văd lucrurile macro și vreau să mă extind, nu mai am timp de fițe și figuri. Eu am timp doar de profesionalism, atât. Eu am negociat cu tine un salariu, niște condiții. Eu mi le respect și dacă sunt plecat în Sri Lanka, tu de ce nu ți le respecți cât sunt plecat.

Nu muncesc, stau la țigări, românisme. Ei, uite, bucătarii din Sri Lanka nu știu de românisme. Ei muncesc”, a spus Paul Nicolau, care este patronul unui cunoscut restaurant din zona parcului Herăstrău.

Antreprenorul a dezvăluit și ce salariu primește un bucătar din Sri Lanka, care lucrează în restaurantul său. Acesta poate fi și de trei ori mai mare față de cel al unui bucătar român.

"Sunt cuminți, curați, buni. La mine, bucătarul chef a venit pe 650 de euro și acum câștigă 2800 de euro, plus bonusuri 3000”, a mărturisit Paul Nicolau în cadrul podcastului realizat de Viorel Grigoroiu, potrivit antena3.ro.

