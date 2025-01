Ce salariu primește Trump ca președinte al SUA. Beneficiile de care se va bucura noul lider american

Salariul pentru cea mai importantă funcție politică din lume, cel al președintelui SUA este reglementat prin lege în Codul Statelor Unite, care stabilește compensația salarială a directorului executiv american.

Compensația a fost schimbată în anul 2001, când a fost aprobată ultima majorare salarială pentru post, potrivit presei spaniole.

Președintele SUA primește un salariu anual de 400.000 dolari plătit lunar, ceea ce înseamnă că Trump va primi un salariu de 33.333 de dolari pe lună. De asemenea, funcția mai include și 50.000 de dolari ca indemnizație pentru acoperirea cheltuielilor legate de îndeplinirea atribuțiilor oficiale. Este vorba de un supliment care, potrivit legii, nu este inclus în salariul președintelui și a cărui sumă în exces, dacă este cazul, trebuie restituită Trezoreriei la sfârșitul fiecărui an fiscal.

Pe lângă acești bani, care nu sunt scutiți de taxe, liderul american are dreptul de a folosit

reședința executivă a Casei Albe, mobilierul și toate bunurile care fac parte din reședință.

În plus, el mai are acces la vehicule, precum Air Force One, legate de îndeplinirea atribuțiilor sale.

Salariul președintelui american a fost reglementat în legea USC în 1949 și a fost extins de la 200.000 de dolari la 400.000 de dolari în 2001, sub mandatul lui George W. Bush.

După ce părăsesc Casa Albă, foștii președinți americani au dreptul la pensii pe viață, și asta pentru că au ocupat o funcție echivalentă cu o medie de 20.000 de dolari pe lună, care, conform BBC, ar putea crește la 200.000 de dolari, adăugând bani pentru birouri, asistenți, călătorii și alte nevoi.

În prezent mai sunt în viață 4 foști președinți americani: Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama și Donald Trump.

Conform Forbes, estimarea averii viitorului președinte din septembrie 2024 era de 3,4 miliarde de euro. Deși Trump se laudă că a reușit singur să obțină averea, el nu a plecat de la zero.

Adevărat valoare a activelor lui Trup nu este publică, însă Forbes, care-i urmărește mișcările financiare ale miliardarului de zeci de ani, îi estima averea la 3,7 miliarde de euro în luna septembrie 2024.

Potrivit unei investigații The New York Times din 2018, Trump a moștenit în jur de 384 de milioane de euro de la tatăl său, Fred Trump. Această moștenire obținută din imperiul imobiliar al familiei i-a oferit lui Trump o asigurare financiară încă din copilărie. Încă de la vârsta de 8 ani, el a beneficiat de fonduri funciare create de tatăl său care i-au permis să intre foarte ușor în domeniul afacerilor.

