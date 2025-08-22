Greșelile pe care le fac angajații concediați când negociază salariul. Ponturile unui specialist în recrutare pentru companii mari: cum ajută "postura Superman"

Negocierea salariului după o concediere poate fi un adevărat test de încredere în sine. Mulți candidați subestimează valoarea pe care o aduc și pierd oportunități importante doar din teamă sau lipsă de informații.

Un recrutor corporativ cu peste două decenii de experiență la companii precum Amazon și Apple a împărtășit într-un articol publicat de Business Insider cele mai frecvente greșeli și trucuri esențiale pentru a obține un pachet salarial corect și avantajos.

"Mulți presupun greșit că, fiind șomeri, nu pot negocia un salariu mai mare"

"Sunt recrutor corporativ de mai bine de două decenii și am observat că persoanele concediate se subestimează adesea atunci când discută despre salariu în timpul interviului.

Pentru început, mulți presupun greșit că, fiind șomeri, nu pot negocia un salariu mai mare decât cel oferit. Dacă ai această mentalitate, schimb-o imediat.

Concedierile sunt decizii de business, nu condamnări personale. Ceea ce contează este ceea ce aduci tu la masă. Concentrează-te pe prezent și pe ce poți face acum. Pune accent pe abilitățile și rezultatele tale, nu pe povestea concedierii sau pe lamentările personale.

O altă greșeală frecventă este să începi discuția despre salariu dintr-o poziție slabă, spunând lucruri precum: „Știu că bugetele sunt strânse.” Nu face asta. Bugetele sunt strânse peste tot.

În schimb, pregătește-te cu date înainte de interviu. Consultă site-uri pentru a afla salariul mediu pentru rolul dorit în zona geografică respectivă.

Când ajungi față în față cu intervievatorul, fii tu primul care aduce în discuție compensarea. Vei fi într-o poziție mai puternică dacă conduci conversația. Întreabă despre intervalul salarial pentru a vedea dacă se aliniază cu cercetarea ta. Dacă este mai mic, spune ce consideri că este intervalul corect, în loc să te subestimezi. Este posibil ca intervievatorul să se ofere să verifice dacă salariul poate fi ajustat.

Nu te concentra doar pe salariul de bază. Întreabă despre întreg pachetul: bonusuri de semnare, bonusuri anuale și zile de concediu plătite. Este important să mergi în detaliu și să întrebi dacă există un buget pentru dezvoltare profesională. De asemenea, verifică dacă ai titlul și responsabilitățile corecte pentru rol."

"Vorbește în cifre, nu în sentimente"

"La acest punct, ar trebui să fii pregătit să negociezi. Vorbește în cifre, nu în sentimente. Datele oferă încredere, iar combinația dintre date și încredere este extrem de eficientă.

Ceea ce vrei să spui este: „Pe baza a ceea ce am discutat și a impactului pe care îl aduc, țintesc un pachet de compensare de X.” Apoi taci. Lasă tăcerea să lucreze. Umplerea acestui moment cu vorbărie nervoasă te va face să te subestimezi.

Dacă recrutorul sau managerul de angajare răspunde cu o sumă mai mică, nu te da bătut imediat. În schimb, întreabă: „Puteți să-mi spuneți cum ați ajuns la această cifră?” Vrei ca ei să corecteze situația folosind propriile date și propriile cuvinte.

Ține cont că apreciază rapiditatea. Ei gândesc: „Oh, cineva este disponibil! Nu există perioadă de așteptare.” Aceasta este o pârghie. Arată în interviu că ești liber să începi imediat, deoarece nu trebuie să oferi fostului angajator cele două săptămâni standard de preaviz.

Există o percepție greșită că recrutorii sunt plătiți în funcție de cât economisesc companiei și că își doresc ca candidații să accepte cea mai mică ofertă posibilă. În realitate, de obicei primim bonusuri dacă angajăm un anumit număr de persoane pe lună. De exemplu, la Amazon, trebuia să angajez cel puțin șase persoane în acea perioadă.

Recent am intervievat o candidată concediată pentru un post de vânzări la o companie de software, care mi-a spus că se considera valoroasă pentru un salariu anual de bază de 215.000 de dolari. I-am spus să țintească 230.000 atunci când va vorbi cu managerul de angajare.

Candidata mi-a spus că nu crede că poate face asta, așa că i-am cerut să se ridice, să pună mâinile în șolduri și să adopte postura Superman. Am citit într-o carte acum mulți ani că această poziție crește încrederea, și chiar funcționează. La final, managerul i-a oferit salariul de 215.000 pe care îl dorea, iar ea a acceptat jobul."

