Când este rezonabil să ceri o mărire de salariu. "O să pici ca ultimul prost dacă ei zic nu, iar apoi te întorci la laptop cu coada între picioare"

Unii români au beneficiat de măriri salariale în ultima perioadă, în timp ce mulți au primit creșteri mici sau deloc. O problemă comună este cea a negocierii acestor măriri. Angajații nu prea știu când și cum să ceară mai mulți bani.

Este tema de discuție lansată de o tânără în mediul online.

"La cât timp după angajare e ok să ridici problema unei potențiale măriri de salariu?"

Aceasta a explicat că are un nou loc de muncă de un an și nu știe când ar putea deschide o discuție despre o actualizare a venitului lunar.

"Momentan mă confrunt cu o dilemă, și anume după cum o spune și titlul, la cât timp după angajarea la un job e ok să deschizi discuția unei măriri de salariul?

La actualul job am aproape 1 an, iar la angajare mi s-a spus că după trecerea perioadei de proba de 3 luni se poate renegocia salariul, lucru care nu s-a întâmplat.

Managementul nu a zis nimic, HR-ul nu a zis nimic, eu nu am zis nimic ce-i drept de teamă să nu par deplasată cu deschiderea subiectului după 3 luni în cadrul companiei".

"Volumul s-a dublat în ultimele luni"

Tânăra și-a motivat intenția, explicând că în ultima perioadă muncește mai mult.

Ads

"Consider că a venit momentul să ridic această problemă deoarece nu mă mai simt satisfăcută dpdv financiar plus că volumul s-a dublat în ultimele luni. Menționez că îmi place ceea ce fac, dar simt că sunt plătită prea puțin raportat la volum și la pretențiile companiei.

Am discutat cu o prietenă și ea mi-a zis să mai aștept până împlinesc 1 an în cadrul companiei și după să discut de mărire, ceea ce m-a pus pe gânduri un pic.

Care este eticheta în astfel de cazuri? E considerat deplasat dacă deschizi subiectul mai devreme?", a întrebat aceasta pe Reddit.

"Înghiți în sec și te întorci la laptop sau ai cu ce să îi constrângi?"

În comentarii, aceasta a primit sfaturi argumentate.

"E mai puțin importantă durata, ci două aspecte: argumentele realiste, respectiv leverage-ul.

Ads

Argumente realiste: ceva ce e greu contestabil de către managerul tău. Ai zis că ți-au încărcat agenda mult mai mult decât acum câteva luni. Ați stabilit încă de la angajare că asta va fi încărcarea ta odată ce devii integrată complet în job? Dacă da, e cam aiurea să ceri mărire, dar dacă ți-au încărcat tolba cu taskuri nestabilite anterior, e fair să aduci în discuție argumentul asta. Sfat prietenesc: nu adu vorba de timp, căci e absolut irelevant că au trecut n luni/ani de la ultima mărire, relevant e doar dacă ești mai util/productiv pentru firmă azi decât anterior.

Leverage: mulți ignoră cu glorie aspectul asta. E vorba de răspunsul la întrebarea: cu ce îi pot amenința (indirect) încât să fie determinați să îmi dea banii? Altfel zis, dacă tu le dai argumentul de mai sus, ei zic “nu, să fii sănătos, nu meriți”, tu ce faci? Înghiți în sec și te întorci la laptop sau ai cu ce să îi constrângi?

Dacă te duci cu mâna întinsă fără să ai certitudinea contextului pieței, adică că te poți angaja repede la alții pe un salariu minim la fel de bun sau că ai deja o ofertă sau că ai mulți bani deja în buzunar, o să pici ca ultimul prost dacă ei zic “nu”, iar apoi te întorci la laptop cu coada între picioare. Zero consecințe pentru refuzul lor, deci de ce dracu nu ți-ar amâna mărirea încă 2 ani?"

Ads

"LinkedIn cu toate cuvintele cheie pentru job-ul tău updatate, o să vezi cum încep să te întrebe de sănătate recrutorii. De fiecare dată eu așa mi-am primit mărirea unde eram înainte. Am schimbat din simplul fapt că m-am mutat din țară că altfel nici nu trebuia să zic ceva de mărire, doar un "a mers bine interviul ieri" spus strategic când era lead-ul prin apropriere.

Bine, ajută și chiar să te faci indispensabil, sau măcar să fie o durere de cap să fii înlocuit."

"Nu o să vină nimeni la ține să îți dea bani"

"Ai trecut de perioada de probă?

Ai contract pe perioadă nedeterminată?

Pui problema factual: "la angajare s-a discutat că după 3 luni se negociază salariul, a trecut aproape un an", mai departe vezi cum evoluează discuția și cere tu cât vrei, nu sta să îți propună ei, în cel mai rău caz te refuză.

Eticheta este că îi doare undeva de tine și dacă stai cuminte și nu spui nimic le convine fiindcă optimizează bugetul pe spinarea ta și nu o să vină nimeni la ține să îți dea bani."

Ads

"Este perfect ok să le reamintești ce ți-au promis, atâta timp cât pui problema factual, ai un ton politicos, fără să le faci reproșuri.

Ca o părere personală aș evita să aduc în discuție ce fac și ce câștigă alții, este irelevant și la nivel de grădiniță, de asemenea nici nu aș intră prea mult în detalii legate de ce faci în plus pentru că managerul tău ar trebui să știe deja asta, face parte din munca lui, nu e nevoie să îi explici, așa doar le dai apă la moară și intri singură în capcane.

Aș ține lucrurile cât mai simple, "sunt aici de x timp, ai avut suficient timp să îți dai seama de ce știu și ce pot, s-a discutat despre o renegociere după 3 luni, a trecut aproape un an hai să vorbim".

"Discuțiile astea se duc în cadrul procesului anual de evaluare a performanțelor"

"În mod normal, după un an cred că se poate ridica problema. Asta dacă nu sunt alte 3 situații, care dacă apar poți să ceri mai devreme:

Ai de ex 6 luni vechime și ai dat satisfacție mare și îți faci treaba foarte bine, peste medie.

Ți s-a modificat fișa postului oficial sau nu și ai mai multe atribuții.

Dacă ai fost angajat/ă pe un salariu mai mic decât media pieței pentru că nu aveai experiență, dar totuși îți faci foarte bine treaba pentru că ai învățat foarte repede și ai atitudinea potrivită."

"De obicei discuțiile astea se duc in cadrul procesului anual de evaluare a performanțelor. Dacă firma ta nu are așa ceva, atunci dacă te aproprii de un an vechime e total rezonabil să abordezi tu subiectul".

Ads