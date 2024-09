Un tânăr care nu a luat bacul anunță că s-a angajat și câți bani primește lunar. "Sunt oameni la 40+ care au același salariu după ani de muncă"

Tot mai mulți tineri aleg să se angajeze la o vârstă fragedă, uneori chiar înainte de a finaliza studiile. Această tendință reflectă schimbările din piața muncii și nevoia de venituri, într-un context economic provocator.

Deși absolvirea liceului și obținerea unui bacalaureat sunt considerate ca fiind pași esențiali pentru o carieră de succes, mulți tineri descoperă că pot găsi oportunități profesionale atractive și fără diplome academice suplimentare. Salariile inițiale pot varia, dar, în anumite domenii, acestea pot fi surprinzător de bune, oferind o alternativă viabilă pentru cei care aleg să intre direct în câmpul muncii.

Este cazul relatat de un tânăr în mediul online. Acesta s-a angajat, deși nu a luat bacalaureatul, și cere asigurări că salariul pe care îl primește este bun.

"E salariu ok pentru primul job?"

"Salut, am 18 ani, n-am luat bacul si m-am angajat la un job care necesită engleză (lucrez de la birou) și am un salariu (net) de 3250 + 400 bonuri și de luna următoare o să fie 3550 + 400 bonuri, este okay pentru primul job?", a întrebat acesta pe Reddit.

"Acum 6 ani eram în facultate și la angajare am primit 1500 în mână"

Postarea sa a strâns peste 250 de comentarii în care utilizatorii și-au amintit câți bani au primit la primul loc de muncă și ce studii aveau în momentul angajării.

"Acum 5 ani am primit 2.300 în mâna cu tot cu diplomă de licență în mână"

"Pe mine în 2014 nici nu au vrut să mă angajeze cu forme legale, cu diplomă de licență. 4 ani de facultate. Inginer. Am fost batjocorit în ultimul hal. Băiatul întreabă dacă e ok să aibă salariu cu vreo 1000+ de lei peste cel minim fără bac."

"Subscriu, eu în 2014 m-am angajat la primul job pe 1200 cu contract pe drepturi de autor unde trebuia să plătesc tot eu niște impozite."

"În 2010, primul meu salariu a fost de 800 lei. Iar primii bani primiți, pe luna lucrată parțial, au fost 350 lei. Am plâns și de nervi mi-am cumpărat de toți banii, un ceas."

"Acum 6 ani eram în facultate și la angajare am primit 1500 în mână."

"În 2015, primul meu salariu a fost 800 lei, cu contract de muncă"

"Acum 14 ani am terminat facultatea și m-am angajat pe 1000 de lei."

"Bă, nu vreau să vorbesc prostii, dar cred că 2300 acum 5 ani erau mai mult decât sunt azi 3500".

"Ajustând suma de 2300 RON la inflație, astăzi ar fi echivalentă cu 3.234,35 RON. Totuși, subiectiv vorbind, îmi vine să zic că mai bine o duceai atunci cu 2300 decât azi cu 3230."

"Se poate și mai rău. Am început acum 2 ani cu 2000 în mână și în prezent am 3500. Diplomă de inginer chimist (master + licență) ..."

"Sunt oameni la 40+ după ani de muncă care au același salariu"

"La primul job am luat 2000 și un scuipat, cu studii superioare și master.

Colegii mei actuali INTERNI, care nu au terminat încă facultatea, iau cam 6000 și sunt supărați că e cam puțin. Da, IT, înainte să întrebați."

"E ok. Sunt oameni la 40+ după ani de muncă care au același salariu. Sfatul meu e să iei bac ul, nu știi niciodată unde te duce viața".

"Acum un an și un pic am primit 2000 lei și 400 bonuri. Aveam facultate și master terminate."

"Medic rezident 4000 lei".

