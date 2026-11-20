Negocierile purtate vineri, 20 noiembrie, la Ministerul Muncii între ministrul Florin Manole, liderii sindicali și reprezentanții patronatelor pe tema salariului minim aplicabil de la 1 ianuarie 2027 s-au încheiat fără niciun acord. În timp ce sindicaliștii, prin vocea lui Bogdan Hossu, cer o creștere la 4.886 de lei brut și amenință cu ieșirea în stradă, mediul de afaceri susține că nu își permite majorări, iar oficialii guvernamentali indică reducerea taxării pe muncă drept cea mai probabilă variantă.

Trei scenarii de la patronate versus cererea sindicatelor

Întâlnirea de vineri a fost marcată de tensiuni, după ce organizațiile patronale au transmis clar că situația economică actuală nu le permite să suporte o nouă creștere a cheltuielilor salariale. Reprezentanții mediului de afaceri au pus pe masă trei variante alternative:

- Înghețarea salariului minim la nivelul actual de la 1 ianuarie 2027.

- Reducerea taxării, prin aplicarea unui impozit de 0% pe salariul minim, fără majorarea sumei brute.

- O creștere plafonată la cel mult 4.500 de lei brut.

De cealaltă parte, confederațiile sindicale resping ideea tăierii taxelor ca înlocuitor pentru creșterea venitului și insistă pentru un salariu minim brut de 4.886 de lei. Liderul Cartel Alfa, Bogdan Hossu, a confirmat blocajul și a avertizat că angajații vor declanșa proteste în stradă dacă venitul minim nu va fi majorat efectiv.

Replica mediului de afaceri a venit prin Adriana Iftime, reprezentanta patronatului din construcții, care a subliniat că economia traversează un an dificil, motiv pentru care o creștere a salariului minim este greu de susținut de către companii.

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Soluția ministrului Florin Manole și poziția PSD

Ministrul Muncii, Florin Manole, a recunoscut caracterul tensionat al discuțiilor și a precizat că, din perspectiva sa, scenariul cu cele mai mari șanse de reușită este reducerea taxării pe salariul minim. Totodată, la masa tratativelor s-a adus în discuție și mutarea unor contribuții sociale de la angajator la angajat, variantă menționată de ministru și într-o intervenție anterioară, unde a vorbit despre un transfer treptat al contribuțiilor între cele două părți și despre opțiunea taxelor zero.

Poziția ministrului se aliniază cu mesajul transmis joi de președintele PSD, Sorin Grindeanu, care a arătat că reducerea taxării pe muncă reprezintă una dintre opțiunile analizate de social-democrați. Grindeanu a menționat că discuțiile legate de salariul minim vor avea loc de la jumătatea anului viitor, raportat la evoluția indicatorilor macroeconomici.

Decizia finală se mută în Consiliul Național Tripartit

Florin Manole a subliniat că negocierile abia au început și vor continua înainte ca o formă finală să fie prezentată. Toate propunerile aflate pe masă – creșterea brutului, înghețarea, impozitul zero sau reconfigurarea contribuțiilor – urmează să fie analizate în următoarele două săptămâni în cadrul Consiliului Național Tripartit (CNT), forul în care Guvernul, sindicatele și patronatele trebuie să ia o decizie finală.

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